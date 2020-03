BALLARD POWER: Heute knallt’s

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Mit Spannung dürfte Ballard Power-Aktionäre den heutigen Tag erwarten. Schließlich gibt das Unternehmen heute Abend einen ersten Ausblick auf die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019 bekannt. Eingepreist ist bereits ein Verlust je Aktie von 0,05% bei einem erwarteten Umsatz von 31 Mio. Dollar. Reicht das um, die Rallye wieder aufzunehmen?

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, das 1979 von Geoffrey Ballard gegründet wurde. Dabei hat die Aktie in den vergangenen 25 Jahren eine wahre Berg- und Talfahrt hinter sich. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf nur noch 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013.

