BAILEY - EIN HUND KEHRT ZURÜCK / Ab 13. Juni 2019 im Kino (FOTO)

München (ots) -Es gibt Freundschaften, die dauern ein ganzes Leben lang, und danngibt es Freundschaften, die halten ewig. Nach dem weltweiten Erfolgdes ersten Teils "Bailey - Ein Freund fürs Leben" bringt ConstantinFilm nun die Fortsetzung der abenteuerlichen Reise eines Hundes indie deutschen Kinos. Die sommerliche Familienkomödie BAILEY - EINHUND KEHRT ZURÜCK startet am 13. Juni bundesweit in den Kinos.Was für ein tierisch-gutes Leben! Nach seinen vielen Abenteuernhat es sich Bailey schwanzwedelnd auf der Farm von Ethan (DennisQuaid) und Hannah (Marg Helgenberger) gemütlich gemacht, feiert mitseiner neuen besten Freundin CJ, Ethans Enkeltochter, Teeparties odertollt im Garten herum. Alles scheint perfekt, bis CJ eines Tagesgemeinsam mit ihrer Mutter (Betty Gilpin) wegzieht und spurlos ausBaileys Leben verschwindet. Während Baileys Seele sich daraufvorbereitet, erneut dieses Leben für ein neues zu verlassen,verspricht er Ethan, CJ zu finden und sie um jeden Preis zu schützen.Für die treue Fellnase beginnt nun wieder die abenteuerliche Reisedurch diverse Hundeleben, voll von unzähligen aufregenden Begegnungenmit Zweibeinern und der Suche nach seiner geliebten Spielfreundin.Jahre später treffen Bailey, CJ (Kathryn Prescott) und deren besterFreund Trent (Henry Lau) wieder aufeinander, erleben gemeinsam dieHerausforderungen des Erwachsenwerdens sowie die Bedeutung von wahrerFreundschaft. Und natürlich bedarf es dann und wann einerordentlichen Portion Streicheleinheiten...Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/dG-KseX-6NEBasierend auf dem Erfolgsroman A DOG'S JOURNEY von W. BruceCameron inszenierte Regisseurin und Emmy-Gewinnerin Gail Mancuso("Modern Family") die Fortsetzung des 2017 erschienenen Films vonLasse Hallström, "Bailey - Ein Freund fürs Leben". In den Hauptrollensind neben Dennis Quaid (THE DAY AFTER TOMORROW, REINE CHEFSACHE) undMarg Helgenberger ("CSI - Las Vegas", REINE CHEFSACHE) als seine FrauHannah auch Betty Gilpin ("Glow", TRUE STORY - SPIEL UM MACHT) alsTochter Gloria, der Sänger und Rapper Henry Lau als Freund Trentsowie Kathryn Prescott (TO THE BONE, "24 - Legacy") als erwachsene CJzu sehen.Darsteller: Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Henry Lau, KathrynPrescott, mit Dennis QuaidRegisseur: Gail MancusoDrehbuch: W. Bruce Cameron & Cathryn Michon und Maya Forbes & WallyWolodarsky, basierend auf dem Roman von W. Bruce CameronProduzent: Gavin PoloneExcecutive Producer: Seth William Meier, Lasse Hallström, Luyuan Fan,Wei ZhangKinostart: 13. Juni 2019 im Verleih der Constantin FilmErstes Pressematerial steht für Sie ab sofort zum Download bereitunter www.constantinfilm.medianetworx.dePressekontakt:Schmidt Schumacher Presseagentur(TV, Print, Radio)Marten Schumacher und Alexandra EngelTel.: 030 26 39 13 - 0E-Mail: info@schmidtschumacher.dePURE Online Digitale Kommunikation(Online)Verena SchönhofenTelefon: 030 28 44 509 - 12Email: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell