BAG: Allgemeinverbindlicherklärungen der Bau-Sozialkassentarifverträge von 2015 sind wirksam

Wiesbaden (ots) - Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat heute dieWirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertragsüber das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV), desBundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe (BRTV), desTarifvertrags über die Berufsbildung im Baugewerbe (BBTV) und desTarifvertrags über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe(TZA-Bau) für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015festgestellt (Az. 10 ABR 62/16). Es bestätigte damit im Wesentlichendie Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom21.07.2016 (Az. 14 BVL 5007/15, 14 BVL 5003/16, 14 BVL 5004/16 und 145005/16).Es war das erste Mal, dass das Bundesarbeitsgericht überAllgemeinverbindlicherklärungen, die nach Inkrafttreten desTarifautonomiestärkungsgesetzes ergangen sind, zu befinden hatte. DasGericht hat ausdrücklich betont, dass es keine verfassungs- odereuroparechtlichen Vorbehalte gegen die Neuregelung hat. Daher stelltdiese Entscheidung ein wichtiges und positives Signal für die Zukunftder Sozialkassenverfahren dar. Über die Rechtskraft der Feststellungdes Bundesarbeitsgerichts erfolgt demnächst eine Bekanntmachung imBundesanzeiger.Die Sozialkassenverfahren dienen unter anderem der Sicherung derUrlaubsansprüche der Arbeitnehmer, der Förderung einer qualitativhochwertigen Berufsausbildung und der Altersvorsorge in derBauwirtschaft. Sie gleichen damit die strukturellen Herausforderungenin der Bauwirtschaft, wie bspw. eine hohe Zahl an kurzfristigenBeschäftigungsverhältnissen, eine erhebliche Witterungsabhängigkeit,eine hohe Auftragsfluktuation sowie einen großen Kostendruck ausEntsendestaaten aus.Pressekontakt:Dr. Manfred Walser, Tel.: 0611 707-2304, presse@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell