BABYLON BERLIN bricht alle Rekorde: Mehr als drei Millionen Videoabrufe der Erfolgsserie

München (ots) - 3,39 Millionen Videoabrufe vom 30. September biszum 8. Oktober - ein größeres Nutzerinteresse konnte noch keinAngebot auf DasErste.de und in der Mediathek innerhalb von neun Tagenverzeichnen. Aber nicht nur bei den Videoabrufen bricht die SerieRekorde, auch die Webseite www.DasErste.de/BabylonBerlin wurde mitbisher rund fünf Millionen Pageimpressions außergewöhnlich starknachgefragt. Das Angebot ist umfangreich: von Infos zu den Folgen undden Darstellern über Interviews, Making-ofs und Videos von denDreharbeiten bis zum multimedialen Webspecial.Die Erfolgsserie BABYLON BERLIN begeistert auch musikalisch: DasTitellied "Zu Asche, zu Staub" - in der Serie performed von derandrogynen Sängerin "Psycho Nikoros" - stürmt seit der Free-TV-Premieim Ersten die Charts: Platz 1 in den Deutschen iTunes Top Songs,Platz 1 der Amazon Bestseller Songs und in den offiziellen deutschenSingle Charts aus dem Stand von Null auf Platz 22 (Stand: 5. Oktober2018). Das Video "Zu Asche, zu Staub" finden die Fans auf https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/babylon-berlin/videos-extras/babylon-berlin-musikvideo-100.htmlDie Folgen 7 und 8 von BABYLON BERLIN zeigt Das Erste am morgigenDonnerstag, 11. Oktober 2018, ab 20:15 Uhr.www.daserste.de/BabylonBerlin