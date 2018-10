BABYLON BERLIN: Fast fünf Millionen Videoabrufe für die ersten acht Folgen Die Folgen 9 bis 16 sind ab 18. Oktober 2018 online verfügbar

München (ots) - Das Interesse ist nach wie vor überwältigend: Biszum 15. Oktober wurden 4,72 Millionen Videoabrufe für BABYLON BERLINregistriert. Die Abrufe aus den Apps sind in den Zahlen nichtenthalten. Die ersten acht Folgen der Erfolgsserie sind in derMediathek verfügbar; die Folgen 9 bis 16 stehen ab morgen, 18.Oktober, 21:00 Uhr, komplett online.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Umden Sehgewohnheiten von Serienfans entgegenzukommen, haben wir unsdafür entschieden, BABYLON BERLIN vorab und zeitunabhängiganzubieten. Es spricht für die große Faszination der Serie, dassdieses Angebot so außergewöhnlich gut genutzt wird. Fast fünfMillionen Videoabrufe und im Schnitt sechs Millionen Zuschauerinnenund Zuschauer pro Folge bei der linearen Ausstrahlung sind einehervorragende Halbzeitbilanz."Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto: "Wir haben mitdieser Serie auf allen Ausspielwegen wirklich ein Angebot für jedengeschaffen - im Fernsehen ebenso wie in der Mediathek. Besondersschön ist, dass sich die Jüngeren mit durchschnittlichaußergewöhnlichen 16 % Marktanteil für die lineare Ausstrahlungentschieden haben. Vielleicht ist gerade die Geschichte deruntergehenden Demokratie für Jüngere besonders interessant. Die ARDkann Serie, das steht jetzt fest. Es ist uns gelungen, mit BABYLONBERLIN ein Thema zu setzen und eine Marke zu schaffen."Im Ersten geht es am morgigen Donnerstag, 18. Oktober, um 20:15Uhr mit den Folgen 9 und 10 weiter: Überraschend erscheint HelgaRath, die Schwägerin von Gereon, mit ihrem Sohn Moritz in Berlin.Helga, gespielt von Hannah Herzsprung, freut sich, Rathwiederzusehen. Der hingegen hat gemischte Gefühle - Berlin hat ihnverändert.www.daserste.de/BabylonBerlinPressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deAriane Pfisterer, ARD Degeto,,Tel. 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comwww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell