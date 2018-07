BABYLON BERLIN: Die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt

München (ots) - Vor der Ausstrahlung von BABYLON BERLIN ab 30.September 2018 im Ersten ziehen die Partner X Filme Creative Pool,ARD Degeto, Sky und Beta Film wieder an einem Strang und bestätigennun offiziell die Fortsetzung der Erfolgsserie. Die Regisseure undAutoren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries arbeitenderzeit an den Büchern für die zehn Folgen umfassende 3. Staffel, dieauf dem Volker-Kutscher-Roman "Der stumme Tod" beruht. Ab Herbst wirddie Serie in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalengedreht. In den Hauptrollen sind wieder Volker Bruch als Gereon Rathund Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.BABYLON BERLIN ist schon vor der weltweiten Free-TV-Premiere imErsten eine Erfolgsgeschichte. Die Produktion von X Filme CreativePool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film wurde in über90 Länder verkauft, begeisterte bisher nicht nur die Kritiker,sondern national und international auch ein Millionenpublikum. So istsie die erfolgreichste nationale TV-Serie bei Sky Deutschland und dieerfolgreichste fremdsprachige Serie bei Sky UK. BABYLON BERLIN wurdeunter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, demösterreichischen Fernsehpreis Romy und zuletzt mit dem Magnolia Awarddes Shanghai TV Festivals, dem wichtigsten TV-Festival Chinas,ausgezeichnet.Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto dazu: "Nach BABYLONBERLIN ist für uns vor BABYLON BERLIN. Wir freuen uns sehr, gemeinsammit unseren Partnern von X Filme, Sky und Beta Film die Geschichtevon BABYLON BERLIN weiterzuerzählen. Die nationale und internationaleResonanz auf dieses Projekt hat unsere kühnsten Erwartungenübertroffen. Die dritte Staffel BABYLON BERLIN geht weiter, wie immerunter dem Vorbehalt unserer Gremienzustimmung."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen,ergänzt: "Die Free-TV-Premiere von BABYLON BERLIN im Ersten ist dasFernsehereignis des Jahres. Den Start am Sonntag, 30. September, wirddie ARD unter anderem mit einer TV-Dokumentation und einerHörspielreihe flankieren. Dass wir uns mit den Produktionspartnernschon jetzt auf eine Fortsetzung verständigt haben, spricht für dieüberragende Qualität und den hohen Stellenwert der Serie."Carsten Schmidt, CEO Sky Deutschland: "Ganz Deutschland hat imvergangenen Jahr über BABYLON BERLIN gesprochen und auf Sky haben wirmit der Serie ein Millionenpublikum begeistert - sei es linear oderon demand. Ein großartiger Erfolg für alle Beteiligten! Mit derFortsetzung erfüllen wir den Wunsch unserer Kunden, weitere Folgender Geschichte um Gereon Rath und Charlotte Ritter erleben zu dürfen.Wir freuen uns auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem kreativen Teamrund um Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries sowie XFilme, ARD Degeto und Beta Film."Beta Film-Chef Jan Mojto dazu: "BABYLON BERLIN ist im Ausland zueinem Markenzeichen für die hohe Qualität deutscher Serien gewordenund es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Produktionen auseuropäischen Ländern den höchsten internationalen Standards gerechtwerden."Produzent Stefan Arndt, Geschäftsführer X Filme, betont: "Wirfreuen uns sehr über das große Vertrauen aller Partner in unsergemeinsames Projekt - vor allem von ARD-Seite vor der Ausstrahlung.Von Anfang an wollten wir als Initiatoren von BABYLON BERLIN einenneuen Weg für die Serienproduktion aus Deutschland für eineninternationalen Markt und für ein breites, internationales Publikumbeschreiten. Die Reaktionen aus der ganzen Welt zeigen, dass uns diesgemeinsam mit unserem gesamten Kreativteam und allen Partnerngelungen ist. Wir freuen uns deshalb umso mehr über das großeVertrauen, die Geschichten von Gereon und Charlotte nun gemeinsamweiterzuerzählen."Produzent Uwe Schott, Geschäftsführer X Filme, ergänzt: "DieHerstellung von BABYLON BERLIN ist nicht nur dank der breitenUnterstützung der Produktionspartner, sondern auch der nationalen undeuropäischen Förderungen möglich. Eine Serienproduktion dieserGrößenordnung benötigt in Europa öffentliche Unterstützung, uminternational konkurrenzfähig zu sein. Wir möchten uns deshalb andieser Stelle bei allen Förderpartnern bedanken, die uns auch beiStaffel 3 die Treue halten, und freuen uns auf die weitereZusammenarbeit."BABYLON BERLIN ist eine Produktion von X Filme Creative Pool inKoproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. VerantwortlicheRedakteure von BABYLON BERLIN sind Christine Strobl, Sascha Schwingelund Carolin Haasis (ARD Degeto), Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammonund Frank Jastfelder (Sky Deutschland). Produzenten für X Filme sindStefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für BetaFilm sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Dieersten beiden Staffeln wurden gefördert vom MedienboardBerlin-Brandenburg, Creative EuropeMedia, der Film- undMedienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund. DieEntwicklung von Staffel 3 wird bereits vom MedienboardBerlin-Brandenburg und der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt.Pressekontakt:Regine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/20208260, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell