B2X sichert sich 10,5 Millionen Euro Wachstumsfinanzierung für Expansion im Markt für IoT-Geräte und Unterhaltungselektronik

München (ots) - B2X, führender Anbieter von Customer-Care-Lösungenfür Smartphones, Unterhaltungselektronik und IoT-Geräte, gab heuteden erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde mit CipioPartners bekannt. Die in München und Luxemburg ansässigePrivate-Equity-Gesellschaft investiert 6,25 Millionen Euro, um dasWachstum von B2X im Bereich Customer Care für bedeutende Smartphone-und IoT-Gerätehersteller wie Apple, Google, Samsung und Xiaomi weiterzu beschleunigen. Dadurch wird die aktuelleWachstumsfinanzierungsphase abgeschlossen, in dessen Verlauf bereitsSeligman Private Equity Select im Juli 2017 4,25 Millionen Euroinvestierte.Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 25% in den letzten fünfJahren und Umsätzen jenseits der 100 Millionen Euro-Marke plant B2X,seine erfolgreiche internationale Unternehmensexpansion weiter zubeschleunigen."Wir haben ein wachstumsorientiertes Kundenportfolio und verfügenüber zahlreiche neue Geschäftsmöglichkeiten auf der ganzen Welt",sagt Rainer Koppitz, Chief Executive Officer von B2X. "Mit dieserneuen Finanzierungsrunde werden wir unsere Operations und unsereTechnologieplattform weiter stärken und die gemeinsame Expansion mitunseren Kunden in neue internationale Märkte voranbringen."Durch den Einstieg von B2X in das Direktgeschäft mit Endkunden undServiceangebote über die herkömmliche Garantieabwicklung hinaus habensich viele neue Wachstumspotenziale eröffnet. Um den Erfolg dieserneuen Geschäftsfelder voranzutreiben, plant B2X seine Operations- undIT-Organisation auszubauen. B2X ist bereits in 140 Ländern alsglobaler Kundendienstleiser tätig und verwendet das frische Kapital,um das Wachstum mit neuen Kundenprojekten zu beschleunigen und dieEntwicklung seiner SMARTCARE-Technologieplattform weitervoranzutreiben."Wir haben kürzlich fünf bedeutende Kundenprojekte mit führendenMarken in Brasilien, Europa, Indien, Vietnam und den VereinigtenStaaten umgesetzt. Unser Cashflow ist positiv und das frische Kapitalvon Cipio Partners gibt uns die Gelegenheit, gemeinsam mit unserenKunden noch schneller zu expandieren - was wiederum positiveAuswirkung auf unseren Ertrag haben wird", so Sven Merkel, ChiefFinancial Officer von B2X.Der Marktführer im Customer-Care-Bereich ist dabei,Geschäftsbeziehungen auf globaler Ebene und mit Branchengrößen wieGoogle, Lenovo/Motorola, OnePlus, Samsung und Xiaomi auszubauen.Außerdem weitet B2X sein Serviceangebot über das Kerngeschäft mitSmartphones auf die Bereiche Haushalts- und Unterhaltungselektronikaus, die ein signifikantes neues Marktpotential bieten."Das imposante Kundenportfolio und die ehrgeizigeWachstumsstrategie machen B2X zu einer spannenden Erfolgsgeschichteund wir freuen uns sehr darüber, dieses Unternehmen als Investor zuunterstützen", kommentiert Dr. Hans-Dieter Koch, geschäftsführenderGesellschafter von Cipio Partners und neues Mitglied im Beirat vonB2X. "Unser Investment wird B2X dabei helfen, in neue globale Märktevorzudringen und dadurch das Umsatzwachstum zu beschleunigen und denGewinn zu steigern."Cipio Partners tritt damit an die Seite bestehender Investoren wieEarlybird Venture Capital, Barkawi Group, Grazia Equity und SeligmanPrivate Equity Select.Über B2XB2X ist der führende globale Anbieter vonEnd-to-End-Customer-Care-Lösungen für Smartphones,Unterhaltungselektronik und IoT-Geräte. Gegründet 2007, unterstütztB2X viele der weltweit führenden Mobiltelefon- undUnterhaltungselektronikanbieter dabei, ein perfektesAfter-Sales-Serviceerlebnis zu bieten. Die besondere Positionierungdes Unternehmens basiert auf einem globalen Servicepartnernetzwerkund der Technologieplattform SMARTCARE Technology, die alles zu einemdigital integrierten Customer-Care-Ökosystem verknüpft. Mit mehr als1.100 Mitarbeitern und über 500 Servicepartnern in 140 Ländern istB2X einer der führenden After-Sales-Serviceanbieter. WeitereInformationen über B2X finden Sie unter www.b2x.com.Über Cipio PartnersCipio Partners ist ein führendes Investmentmanagement- undBeratungsunternehmen im Sekundär- und Wachstumskapitalmarkt. Seitseiner Gründung im Jahr 2003 betreut Cipio Partners von seinen Bürosin München und Luxemburg aus ein internationales Portfolio anWachstumsunternehmen im Technologiesektor. Weitere Informationen überCipio Partners finden Sie unter www.cipiopartners.com.Pressekontakt:Sven Montanussvensson&friends+49 8171 63990-97b2x@svenssonfriends.comOriginal-Content von: B2X Care Solutions, übermittelt durch news aktuell