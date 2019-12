B2X präsentiert neue After-Sales-Lösung für Anbieter und Verleiher von E-Scootern / Führender After-Sales-Service-Anbieter zählt Xiaomi zu seinen ersten Kunden im schnell wachsenden E-Scooter-Segment

München (ots) - B2X, der führende Anbieter globaler Kunden- undProduktservice-Lösungen für elektronische Geräte, bietet jetzt eine umfassendeAfter-Sales-Lösung für E-Scooter an. Damit reagiert B2X auf den wachsendenBedarf an neuen Service-Konzepten für den Urban- und Micro-Mobility-Markt.Das rasante Wachstum im E-Scooter-Produktsegment stellt Hersteller und Verleihervor enorme Herausforderungen im After-Sales-Bereich. Im Alltagsbetrieb werdenE-Scooter zum Teil enormen Belastungen ausgesetzt. Mechanische Bauteile wie dasFahrwerk müssen Schmutz, Nässe und Erschütterungen standhalten. ElektronischeKomponenten wie Batterien müssen ihre Haltbarkeit bei Kälte oder großer Hitzeunter Beweis stellen.Angesichts dieser besonderen Einsatzbedingungen müssen sich Hersteller undVerleiher von E-Scootern auf regelmäßige Wartungsservices und schnelleReparaturen im Schadensfall vorbereiten. Bislang fehlt allerdings einflächendeckendes Servicenetz, weshalb Hersteller und Verleiher mit einem hohenlogistischen Koordinationsaufwand und hohen Kosten konfrontiert sind. DieseLücke schließt nun das neue Angebot von B2X, das die Komplexität fürE-Scooter-Hersteller und -Verleiher deutlich reduziert.B2X hat ein Netzwerk an Servicepartnern mit speziellen Kenntnissen derServiceanforderungen und Schadenabwicklung von E-Scootern aufgebaut.Qualifizierte Techniker mit teils eigens entwickelten Werkzeugen sind für diespezifischen Wartungs- und Reparatur-Anforderungen dieses Produktsegmentsausgebildet. B2X organisiert außerdem die Logistik und Verpackung, um E-Scootersicher und kosteneffizient innerhalb des Servicenetzes zu transportieren.Zu den ersten E-Scooter-Kunden von B2X gehört Xiaomi. Der führende globaleTechnikanbieter gehört zu den Pionieren im Urban- und Micro-Mobility-Markt. DerMi Electric Scooter zählt zu den meistverkauften E-Scootern weltweit. B2X managtals exklusiver After-Sales-Partner unter anderem in Spanien und Frankreich dieWartung und Reparatur von E-Scootern von Xiaomi. Xiaomi profitiert von einerKomplettlösung für den After-Sales Service, bei dem die Servicequalität und dasKundenerlebnis im Vordergrund stehen."Mit unserer After-Sales-Lösung für E-Scooter schließen wir eine Lücke imUrban-Mobility-Markt, die viele Anbieter bisher unterschätzt haben. Herstellerund Verleiher konzentrieren sich zurecht auf die schnelle Expansion in diesemunglaublich schnell wachsenden Markt. Gleichzeitig erwarten Kunden einreibungsloses Serviceerlebnis im Fall einer Wartung oder Reparatur. Mit unsererLösung können sich Hersteller und Verleiher weiterhin auf ihr Business-Wachstumkonzentrieren und profitieren gleichzeitig von einer schlüsselfertigenAfter-Sales-Lösung", so Alfons Krauthausen, Chief Executive Officer von B2X.Über B2X:B2X ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Customer-Care-Lösungen fürelektronische Geräte. Gegründet 2007, unterstützt B2X viele der weltweitführenden Elektronikmarken dabei, innovative After-Sales-Service-Erlebnisse zubieten. Die besondere Positionierung des Unternehmens basiert auf einem globalenServicepartner-Netzwerk und der Technologieplattform SMARTCARE Technology, diealles zu einem digital integrierten Customer-Care-Ökosystem verknüpft.Mit mehr als 500 Lösungs- und Servicepartnern in 140 Ländern ist B2X derführende After-Sales-Serviceanbieter für mobile Geräte, Unterhaltungselektronik,Home Automation, Urban Mobility und Payment-Lösungen. Weitere Informationen überB2X finden Sie unter b2x.com.Pressekontakt:Sebastian Bott, Vice President Group Sales & Business DevelopmentB2X Care Solutions GmbHE-Mail: sebastian.bott@b2x.comTelefon: +49 89 452353-457Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112066/4465929OTS: B2X Care SolutionsOriginal-Content von: B2X Care Solutions, übermittelt durch news aktuell