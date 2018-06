B2Gold Aktie: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "B2Gold":

B2Gold ist in Deutschland wohl kaum bekannt. Die Handelsvolumina des Wertes sind denn auch vergleichsweise gering. Dennoch ist die Aktie aus Sicht von Chartanalysten zumindest wahrscheinlich attraktiv. Denn die Kurse sind derzeit in einem Seitwärtstrend gefangen, aus dem es eine Chance auf den Ausbruch nach oben gebe, so heißt es. Der Wert hatte bei 2,20 Euro einen massiven Boden ausgebildet, von ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.