B2GoldCorp – Wachstumssorgen überschatten Turnaround!

trotz eines stabilen Goldpreises geriet die Aktie von B2GoldCorp am letzten Freitag unter verstärkten Abgabedruck. Offensichtlich hatten sich viele Investoren vom tags zuvor kommunizierten Zahlenwerk mehr erhofft.

Starkes zweites Quartal

Dabei lief vor allem das zweite Quartal in finanzieller Hinsicht alles andere als schlecht. Unterm Strich verdienten die Kanadier 19,3 Mio. USD nach einem Verlust 11,8 Mio. USD im Juni-Vierteljahr 2016. Dadurch erreichte der Nettogewinn in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres immerhin 14,7 Mio. USD. Gleichzeitig lagen die All-In-Sustaining-Kosten bei akzeptablen 929 USD je Unze.

Weniger Gold produziert als verkauft

Für Irritation am Markt dürfte allerdings der Umstand gesorgt haben, dass die Gesellschaft im zweiten Quartal zwar 131.737 Unzen des gelben Metalls zu einem Durchschnittspreis von 1.247 USD je Unze verkaufte, aber nur 121.448 Unzen produzierte. In operativer Hinsicht scheint sich das Unternehmen mithin in gewisser Weise auf dem absteigenden Ast zu befinden. Vor diesem Hintergrund und angesichts des ungebrochenen Abwärtstrends seit Ende Februar drängen sich aggressive Käufe der B2GoldCorp-Aktie selbst für überzeugte Goldbullen nur eingeschränkt auf. Kurzfristig muss mit einem Test des Supports bei gut 2,00 Euro gerechnet werden, insbesondere wenn die Notierungen des königlichen Metalls sich nach dem dynamischen Anstieg in den zurückliegenden Wochen eine Verschnaufpause gönnen sollten.

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.