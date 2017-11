B2B-Geschäft der Consorsbank erfolgreich zur DAB BNP Paribas migriert

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

München (ots) - Consorsbank konzentriert sich voll auf dasPrivatkundengeschäft / DAB BNP Paribas steht für das Geschäft mitunabhängigen Vermögensverwaltern und treibt Digitalisierung weitervoranAm vergangenen Wochenende wurde Professional Partners, derGeschäftsbereich der Consorsbank mit unabhängigen Vermögensverwalternund anderen Finanzintermediären, erfolgreich zur DAB BNP Paribasmigriert. Damit ist die Neuaufstellung der Marken nach dem Kauf derDAB Bank durch BNP Paribas abgeschlossen: Die Consorsbank steht inDeutschland künftig ausschließlich für das Direktbankgeschäft mitPrivatkunden. So wurden die Privatkunden der DAB Bank bereits imNovember 2016 erfolgreich zur Consorsbank übertragen. Die DAB BNPParibas ist dagegen Marktführerin im Geschäft mit unabhängigenVermögensverwaltern und zählt auch Fondsvermittler undInstitutionelle zu ihren Kunden. Consorsbank und DAB BNP Paribas sindbeides Marken der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.Nach der Verschmelzung mit dem B2B-Geschäft der Consorsbankverwaltet die DAB BNP Paribas in 140.000 Endkundendepots einKundenvermögen von rund 31,5 Milliarden Euro. "Mit der Migration hatdie DAB ihre marktführende Stellung im Geschäft mit unabhängigenVermögensverwaltern weiter ausgebaut", so Kai Friedrich, CEO der DABBNP Paribas und der Consorsbank. "Mit den beiden klar positioniertenMarken decken wir das gesamte Spektrum der Kundenbedürfnisse ab. Beider Consorsbank finden die Anleger eine Heimat, die sich selbständigum ihre Finanzen kümmern oder telefonische Beratung in Anspruchnehmen. Wer dagegen die Betreuung durch einen unabhängigenVermögensverwalter oder einen Fondsvermittler bevorzugt, ist bei derDAB an der richtigen Adresse."Gleichzeitig treibt die DAB BNP Paribas ihreDigitalisierungsstrategie weiter voran. So hat sie kürzlich diedigitale Kontoeröffnung, eine App für die Endkunden vonVermögensverwaltern sowie ein Tool für den automatischenStrategieabgleich eingeführt. Weitere digitale Produkte und Servicesfür Finanzintermediäre und ihre Endkunden werden folgen. "Wir werdenunsere Strategie konsequent weiterführen", so Robert Fuchsgruber, derLeiter des Geschäftsbereiches B2B. "Die DAB bleibt alshochspezialisierte Wertpapierabwicklungsbank der wichtigste Partnerfür Finanzintermediäre und wird auch zunehmend für Fintechs undBanken interessant, die einen effizienten Outsourcing-Partnersuchen." Deshalb investiert die DAB BNP Paribas aktuell in neueTechnologien, die eine noch bessere digitale Vernetzung mit diesenMarktteilnehmern ermöglichen.Die DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängigeVermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater undinstitutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60%aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihreEndkundendepots bei der DAB, was sie in diesem Segment zurMarktführerin macht.www.dab.comBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationalerReichweite. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktivund hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert.Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionenbetreut.www.bnpparibas.dePressekontakt:Dr. Jürgen EikenbuschUnternehmenskommunikation DAB BNP Paribascommunications@dab.comOriginal-Content von: DAB BNP Paribas, übermittelt durch news aktuell