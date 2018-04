Bâloise weist SST-Quotienten von 262 Prozent aus

Basel (awp) - Die Versicherungsgesellschaft Bâloise hat 2017 ihre Solvenzposition verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 262 von 214 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Dieser "exzellente" Wert sei trotz deutlich höherer Anforderungen erreicht worden.

