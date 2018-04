Bâloise und Helvetia bieten weiterhin BVG-Vollversicherungen an

Basel (awp) - Die Bâloise und die Helvetia bleiben in der Beruflichen Vorsorge (BVG) - wie die Swiss Life - dem Vollversicherungsmodell treu. Die Bâloise verfolge jedoch seit einigen Jahren die Strategie, nur noch selektiv Vollversicherungsverträge zu zeichnen, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. Unabhängig von strategischen Entscheidungen von Mitbewerbern werde die Bâloise an diesem Geschäft festhalten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten