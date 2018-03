Bâloise investiert in Start-up Omni:us in Deutschland

Basel (awp) - Die Bâloise investiert gemeinsam mit der britischen Investment- und Beratungsfirma Anthemis im Rahmen ihrer Simply-Safe-Strategie in Omni:us. Das in Berlin beheimatete Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus Dokumentenströmen relevante Datenpunkte extrahieren, wie Bâloise am Dienstag mitteilt.

Die von Omni:us für die Versicherungsindustrie entwickelten Produkte extrahieren aus Dokumenten dabei jene Inhalte, die für die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten