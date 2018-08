Bâloise erzielt im Halbjahr weniger Gewinn – Sanierung in Deutschland belastet

Basel (awp) - Die Bâloise hat im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum sehr guten Vorjahresergebnis weniger Gewinn erzielt. Die Basler arbeiten mit Hochdruck daran, das Geschäft in Deutschland zu sanieren. Eine weitere ausserordentliche Verstärkung der Reserven im deutschen Haftpflichtbereich hat in der Folge das Resultat belastet. Demgegenüber gelang es, die Resultate in der Lebensversicherung deutlich zu verbessern.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten