Bâloise Holding: Geschäftsvolumen lag deutlich über den Markterwartungen!

die Bâloise hat in den ersten 9 Monaten 2016 vor allem wegen des starken Wachstums im Geschäft mit fondsgebundenen Lebensversicherungen die Prämien um 2,7% auf 7,23 Mrd SFr erhöht. Damit lag das Geschäftsvolumen deutlich über den Markterwartungen. Gewinnzahlen wurden keine veröffentlicht. Die Prämien mit Anlagecharakter haben dank der Umschichtungen im Business-Mix um knapp 27% auf 1,65 Mrd SFr zugelegt. Ein erfreuliches Wachstum wurde dabei in den Märkten Belgien (+24%) und Luxemburg (+41%) erreicht.

In Deutschland verkleinerte Bâloise die Bestände im klassischen Leben-Geschäft

Demgegenüber nahmen die Prämien in der Schweiz um knapp 30% ab. Der Rückgang lag daran, dass im Vorjahr mit einem Tranchen-Produkt deutlich mehr Einnahmen generiert wurden. Im Zuge der Umschichtung von traditionellen Lebensversicherungen hin zu modernen, weniger kapitalbindenden Produkten reduzierte sich das Volumen im angestammten Leben-Geschäft um 6,8% auf 2,92 Mrd SFr. Bâloise ließ im Heimatmarkt bei der beruflichen Vorsorge bezüglich des Zeichnens von Vollversicherungen Vorsicht walten.

Gleichzeitig verkleinerte sie in Deutschland im klassischen Leben-Geschäft die Bestände. In der Nicht-Leben-Versicherung nahmen die Prämien um 2,1% auf 2,67 Mrd SFr zu. Der Grund dafür ist das überdurchschnittliche Wachstum in Belgien und Luxemburg. In Belgien wuchs die Gruppe im Transportgeschäft deutlich, und in Luxemburg trugen die jüngsten Akquisitionen zum Wachstum bei. In der Schweiz blieb das Volumen aufgrund der zurückhaltenden Zeichnungspolitik leicht unter Vorjahr.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.