Bâloise Holding: Ausgezeichnete Ergebnisse!

Bâloise hat das 1. Halbjahr mit ausgezeichneten Ergebnissen abgeschlossen. Der Gewinn stieg um rund 34% auf 299 Mio SFr. Grund ist die verbesserte Schaden-KostenQuote (89,7%) der Sparte Nichtleben, die nicht durch außerordentliche Großschäden belastet wurde. Die Einnahmen im Nichtleben erzielten trotz negativer Währungskurseinflüsse ein Wachstum von 1% auf 2,15 Mrd SFr. Bereinigt um die Währungseffekte ergibt sich ein Wachstum von 1,9%. Das operative Ergebnis der Sparte Leben lag bei 114,8 Mio SFr (Vj. 45,5 SFr).

Das Angebot ist einfach und nah beim Kunden

Hauptgrund für die Verbesserung ist die stabilere Entwicklung der Zinsen, die zu deutlich niedrigeren Reservestärkungen als im Vorjahr führte. Die Prämien mit Anlagecharakter legten um 2,9% zu. Das Geschäft bei den traditionellen Lebensversicherungen blieb stabil. Im Lebengeschäft wirkte sich der Verkauf des Lebensversicherungsbestandes derdeutschen Niederlassung an die Frankfurter Leben-Gruppe negativ auf das Wachstum aus. Die Neugeschäftsmarge verbesserte sich aufgrund deutlich verbesserter Margen in der Schweiz sowie in Belgien und Luxemburg von 7,3 auf 24,8%.

In Deutschland ist die Neugeschäftsmarge bereits auf einem sehr guten Niveau. Bâloise investiert in das kalifornische Insurtech-Unternehmen Trov. Das Start-up bietet eine On-Demand-Sachversicherung und passt hervorragend zur Strategie Simply Safe von Bâloise. Das Angebot ist einfach und nah beim Kunden. Die Bâloise verspricht sich aufgrund des Know-how-Transfers einen Nutzen für das eigene Kerngeschäft.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.