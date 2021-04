Bâloise Holding Aktie: Die Ziele sind ambitioniert

Bâloise verzeichnete in den ersten 9 Monaten einen Prämienrückgang von 6,5% auf 6,94 Mrd SFr. Zwar konnten die Prämien in der Sparte Nicht-Leben um 7,9% auf 3,13 Mrd SFr gesteigert werden, allerdings brachen die Prämien bei den Lebensversicherungen um 23% auf 2,63 Mrd SFr ein. Positiv entwickelte sich das Geschäft mit Anlage-Produkten, das mittlerweile in Luxemburg ein Kapitalvolumen von über 10 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



