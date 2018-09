Bâloise Holding Aktie: Solide Zahlen

Die jüngsten Zahlen von Bâloise waren solide. Das in der Sanierung befindliche Haftpflicht-Portfolio wurde in eine separate Einheit isoliert und mit Reserven ausgestattet, die das Halbjahresergebnis mit 32 Mio SFr belasteten. So sank der Halbjahresgewinn von 299 auf 270 Mio SFr. Die Prämieneinnahmen waren aufgrund der konservativen Zeichnungspolitik im traditionellen Lebengeschäft rückläufig. Im Nichtlebengeschäft, das vom Management zum strategischen Zielsegment auserkoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.