Azure Power Global: Achtung, lieber Anleger!

Per 14.12.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Azure Power Global am Heimatmarkt New York der Kurs von 12.85 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Versorgungsunternehmen".

Die Aussichten für Azure Power Global haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Azure Power Global mit einem Wert von 23347,46 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,26 , womit sich ein Abstand von 47296 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Azure Power Global liegt bei 57,14, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Azure Power Global bewegt sich bei 51,3. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Azure Power Global als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Azure Power Global-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,33 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 60,1 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,7 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".