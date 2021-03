AzurRx BioPharma: Es droht weiteres Unheil!

Die Aktie der AzurRx BioPharma Inc. befindet sich seit 2017 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Im Herbst fiel der Kurs auf ein Tief bei 0,65 US-Dollar zurück und bildete auf diesem Niveau bis Mitte November einen Boden aus. Ende Dezember und im Januar ließen drei starke Kaufwellen, den Kurs kurzzeitig stark ansteigen und in der Spitze bis auf 1,52 US-Dollar vordringen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung