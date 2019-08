AzurRx BioPharma: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Kurs der Aktie AzurRx BioPharma steht am 15.08.2019, 00:39 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 0.99 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir AzurRx BioPharma einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob AzurRx BioPharma jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die AzurRx BioPharma-Aktie hat einen Wert von 76,02. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,16). Der RSI25 liegt bei 62,16, was bedeutet, dass AzurRx BioPharma hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für AzurRx BioPharma.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die AzurRx BioPharma 4 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das AzurRx BioPharma-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 0,951 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 723,69 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 7,83 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber AzurRx BioPharma. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält AzurRx BioPharma daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält AzurRx BioPharma von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.