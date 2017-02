Köln (ots) -TalentHero, die Azubi-App von meinestadt.de, überzeugt dieFachjury des "Show Your App" Awards in puncto Design,Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität und erhält denkategorieübergreifenden Preis "Top App" als zweitbeste App unterallen Einreichungen.Im Rahmen der Münchner LOCA Konferenz wurden am 15. Februar ineiner festlichen Abendveranstaltung bereits zum siebten Mal diebegehrten "Show Your App" Awards verliehen. Bewerben konnten sichinnovative Apps in sechs Kategorien: Business & Finanzen, Medien &Bildung, Games & Entertainment, Life & Style, Mobility & Travel undHealth & Fitness. Die Jury aus hochkarätigen Medien- undTechnologievertretern kürte in jeder Kategorie einen Sieger undverlieh zusätzlich kategorieübergreifende Sonderpreise für die dreibesten "Top Apps" unter allen Einreichungen.TalentHero, die Azubi-App von meinestadt.de, konnte die Fachjurybesonders in den Bereichen Usability, Design und Funktionalitätüberzeugen und sicherte sich so Silber unter den "Top Apps". "Wirfreuen uns sehr über die Auszeichnung der Fachjury und sehen sie alsAnsporn, durch stetige Weiterentwicklung und Verbesserung vonTalentHero noch mehr Jugendlichen zu einem Ausbildungsplatz undUnternehmen zu den passenden Talenten verhelfen zu können", sagtMarius Rudolph, Head of Product von TalentHero.Rund 10.000 Bewerbungen: TalentHero kommt auch bei Jugendlichengut anTalentHero bringt Unternehmen und Auszubildende wieder zusammen.Schüler können mit dem Orientierungscheck anhand ihrer Interessenherausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt und freieAusbildungsplätze in ihrer Nähe finden. Sobald sie die Angaben zuihrer Person und ihren Lebenslauf ausgefüllt haben, beantworten siezwei Motivationsfragen zur Stelle und zum Unternehmen. Anschließendkönnen sie ihre Bewerbung zusammen mit ihren hinterlegten Zeugnissendirekt über die App abschicken. Für die Jugendlichen ist TalentHeroder richtige Kanal - das beweisen die Fakten: Seit dem Start imAugust 2016 haben bereits mehr als 150.000 Ausbildungssuchende dieApp heruntergeladen und rund 10.000 Bewerbungen wurden verschickt.Unternehmen, die Ausbildungsplätze zu vergeben haben, können dieseüber die App ausschreiben und TalentHero zusätzlich als mobileKarriereseite nutzen, um sich als moderner und innovativerArbeitgeber beim Nachwuchs zu präsentieren.Über meinestadt.deMit über 178 Millionen Seitenaufrufen monatlich ist meinestadt.deMarktführer für regionale Angebote in Deutschland. Als führenderAnbieter für die lokale Lehrstellen- und Jobsuche bietetmeinestadt.deden größten regionalen Stellenmarkt für jede der über11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland. Stellensuchende könnensowohl online als auch mobil über die Apps jederzeit auf die Angebotezugreifen. Der Stellenmarkt erreicht auf allen Kanälen eine breiteZielgruppe - von der Fachkraft uÌ^ber Ausbildungssuchende bis zumMinijobber. Egal ob zu Hause, unterwegs im Cafè oder in der Bahn:meinestadt.de ist in jeder Stadt zur Stelle.Die meinestadt.de GmbH ist eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der Axel Springer Digital Classifieds.Pressekontakt:consense communications gmbh (GPRA)Andrea PlückeWredestr. 780335 MünchenTelefon: +49. 89. 23 00 26-37Email: presse@meinestadt.deOriginal-Content von: Meinestadt.de, übermittelt durch news aktuell