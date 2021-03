Aztec und Tombstone-Partner planen für 2021 zweiphasiges, 1,5 Mio. CAD teures Explorationsprogramm auf Projekt Tombstone in Arizona

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada, 4. März 2021 – Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/) und Tombstone Gold & Silver Inc. sowie Tombstone Resources Inc. (zusammen als “Tombstone-Partner” bezeichnet) planen für 2021 ein zweiphasiges, 1,51 Mio. CAD teures Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County, Arizona. Aztec (75%) und die Tombstone-Partner (25%) haben zuvor ein Joint Venture von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



