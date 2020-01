Freiburg (ots) - Unberührte Natur und reiches kulturelles Erbe gepaart mitWeltoffenheit ziehen Entdecker und Naturliebhaber in das "Hawaii Europas".Seit Jahren treiben Institutionen und Unternehmen auf den Azoren Umweltbildung,Schaffung moderner Ökostandards und Ressourcenschonung unter Einbindung derBevölkerung voran. Dafür wurde die Region als bisher einzige Inselgruppeweltweit mit der silbernen Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus durch dierenommierte Zertifizierungsgesellschaft earthcheck geehrt. Die Prämierung fandim Dezember 2019 im Rahmen der Tagung des Global Sustainable Tourism Council(GSTC) statt.Fünf Fragen an Sabine Heller, die Inhaberin des Azoren-Reiseveranstalterspicotours, der seit 10 Jahren nachhaltige Reisen auf die Azoren anbietet.Was fasziniert Sie an den Azoren?Die Vielfalt der neun Inseln ist wohl einer der Hauptgründe, warum die Azorenbei Naturliebhabern immer beliebter werden. Der Trend zum Inselhopping istungebrochen. Wer seinen Urlaub gerne aktiv verbringt hat die Wahl zwischenspektakulären Wanderungen, Canyoning, aufregenden Mountainbike-Touren, Surfenund Tauchen in marinen Schutzgebieten. Ein Drittel aller Wal- und Delfinartensind in den küstennahen Gewässern rund um die neun Inseln anzutreffen. Eines derSommer-Highlights sind die kilometerlangen Hortensienhecken.Warum bietet picotours nachhaltige Reisen auf die Azoren an?Wir möchten nicht nur nachhaltige Urlaubserlebnisse in der Erinnerung unsererGäste schaffen, sondern den Regionen auch etwas zurückgeben. Deshalb ist es unswichtig, eine Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialenInteressen zu schaffen. Auf den Azoren gibt es vier Biosphären-Reservate, einDrittel der Inselfläche steht unter Naturschutz, 92% sind Grünflächen - das istrekordverdächtig. Damit dieses Naturparadies in seiner Ursprünglichkeit erhaltenwerden kann, engagieren wir uns schon sehr lange gemeinsam mit unseren Partnernvor Ort. Wir sind Teil des Lern- und Entwicklungsprozesses hin zum nachhaltigenTourismus.Wie läuft eine Zertifizierung ab?Eine touristische Einrichtung erarbeitet unter Anleitung von earthcheck Zielefür ihre Entwicklung im nachhaltigen Tourismus. Dabei geht es u.a. umRessourcenschonung, Entsorgungsmanagement, Vermeidung von Pestiziden, und ganzwichtig: Umweltbildung. Die Projekte sind langfristig angelegt und dieEinhaltung der Richtlinien wird kontinuierlich überwacht. Verläuft dieunangemeldete Überprüfung vor Ort erfolgreich, wird zunächst der Bronze-, dannder Silberstatus verliehen. Nach 5 Jahren durchgängiger Silber-Akkreditierungist der Goldstatus möglich. Überzeugt hat das Gremium von earthcheck wohl vorallem die Einbindung der Bevölkerung. Mehr als 100 Unternehmen und ein Großteilder Einwohner haben sich den Nachhaltigkeitszielen verbindlich verpflichtet undunterstützen die Idee des nachhaltigen Tourismus.Was macht die Reisen von picotours nachhaltig?In erster Linie die Einstellung unserer Gäste, die gerne nachhaltig reisenmöchten. Schon im Vorfeld versuchen wir unsere Gäste für die Gegebenheiten desGastlandes zu sensibilisieren. Oft bringen die Gäste auch eigene Ideen mit ein.Wir bieten Reisen, bei denen die CO2-Bilanz stimmt. Zum Beispiel übernehmen wirdie Emissions-Kompensation der Flüge, setzen vor Ort auf öffentlichen Nahverkehrsowie umweltbewusste Unterkünfte und verzichten auf plastik-intensiveLunchpacks. Stattdessen empfehlen wir unseren Gästen lokale Restaurants. DieTeilnehmer unserer Gruppenreisen erleben einmal pro Woche den "Veggie-Day". Umden Fluganteil zu verringern, bieten wir längere Reisen an.Haben Sie noch einen Geheimtipp für nachhaltiges Reisen auf den Azoren?Die südlichste und sonnigste Azoren-Insel Santa Maria ist der ideale Spot fürWanderer und Taucher. Bei unserem Insel-Trekking in fünf Etappen, mitGepäcktransfer, erleben Sie trotz der kleinen Inselfläche überraschendabwechslungsreiche Wanderungen. Es geht durch Wälder, Täler und Wiesen, immerentlang der Küste. Im Norden führt der Küstentrail über das raue Kap, im Südenüber feine Sandstrände, zwischendrin die rote Wüste, der immergrüne Gipfel desPico Alto, Höhlen und Wasserfälle. Das ist nachhaltig reisen für Natur-Genießer.Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, Frau Heller.Informationen zu den nachhaltigen Azoren-Reisen von picotours:https://www.picotours.de/de/azoren.htmlReiseangebote:Küstenwandern auf Santa Maria - Azorentrekking in 5 EtappenInselumrundung auf eigene Faust mit ShuttleserviceStrände, Wüste, Schluchten und Höhlen, Wasserfälle und immer der Blick auf denAtlantik.8 Tage Santa Maria inkl. Flüge und Shuttleservice p.P. im Doppelzimmer ab1.159EURSao Miguel ohne Auto - nachhaltig und naturnahEine Pauschalreise auf die Azoren, bei der man die Hauptinsel Sao Miguel ganzflexibel mit dem Bus kennenlernt. Von der Hauptstadt Ponta Delgada führen dreiBuslinien rund um die Insel.8 Tage Ponta Delgada inkl. 100% Klimaschutz, Flüge Übernachtung mit Frühstück,zwei Busausflüge ab 959EURFirmenbeschreibungÜber picotours:Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der inhabergeführte Veranstalterpicotours aus Freiburg im Breisgau auf nachhaltiges Reisen und Aktivurlaube inForm von Individual- und geführten Gruppenreisen nach Portugal spezialisiert. Zuden Zielen gehören die Blumeninsel Madeira und ihre kleine Nachbarin PortoSanto, die Azoren, das portugiesische Festland, die Kapverdischen Inseln und SaoTome. Schwerpunkte der Reisen sind Wandern und Trekking, möglichst aufaußergewöhnlichen Wegen und Pfaden abseits vom Massentourismus. AuchInselhopping und Aktivitäten wie Mountain-Biken oder Weingutwandern gehören zumReiseangebot.Die Vermittlung von Kultur und Lebensart der Inseln und Portugals ist erklärtesUnternehmensziel von picotours. Dabei liegt die Kernkompetenz auf geführtenKleingruppenreisen mit sechs bis maximal 16 Personen. Zudem bietet derReiseveranstalter flexible Bausteinlösungen sowie ein offenes Wander- undAusflugsprogramm an, bei dem sich Individualreisende ihr Wanderpaket selbstzusammenstellen können. Auf außergewöhnliche, sehr komfortable Unterkünfte mitbesonderem Charme in bester Lage wird besonders Wert gelegt.picotours arbeitet vor Ort mit zuverlässigen und persönlich bekannten Partnernzusammen und fördert die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung in denRegionen. Der Veranstalter bietet nachhaltigen Tourismus und stellt seine Gästein den Mittelpunkt seines Handelns. Diese werden bereits vor der Reise für dieökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten im Gastlandsensibilisiert.Mit picotours wird nachhaltiges Reisen möglich. Picotours beschäftigtausschließlich einheimische Reiseleiter. Während der Wandertouren wird aufunnötiges Plastik in Form von Lunchpaketen verzichtet. Stattdessen werden dieGäste mit landestypischen Gerichten verwöhnt - einmal pro Woche wird vegetarischaufgetischt. Picotours kompensiert außerdem freiwillig 10 Prozent allerCO2-Emissionen, die durch den Flug entstehen. Wenn sich die Gäste zu 50 Prozentan der CO2-Kompensation beteiligen, übernimmt picotours die andere Hälfte,sodass die Reise zu 100 Prozent klimaneutral durchgeführt werden kann.Seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im forum anders reisen e.V., einemZusammenschluss von etwa 130 Reiseveranstaltern, die sich dem nachhaltigenTourismus verpflichtet haben. 2012, 2014 und 2017 wurde picotours mit demCSR-Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismusausgezeichnet. Am Firmensitz in Freiburg im Breisgau sind fünfzehn Mitarbeiter für die professionelle Beratung und Organisation der Reisen zuständig.