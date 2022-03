Aya Gold & Silver steigert operativen Cashflow um 1.196% auf $17,5 Mio. im Jahr 2021 und schafft eine solide Plattform für Wachstum

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Montreal, Qc, März 31, 2022 (ots/PRNewswire) -Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) („Aya" oder das „Unternehmen") freut sich, die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2021 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.Höhepunkte aus 2021- Rekordjahr in Bezug auf die Silberproduktion, die Einnahmen und den operativen Cashflow- Erreichen eines akzeptablen Betriebsstandards bei Zgounder, den das Unternehmen nun optimieren kann- Erfolgreiches Bohrprogramm bei Zgounder- Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung von Zgounder (FS") wurde im Jahr 2021 planmäßig durchgeführt und die Ergebnisse im Februar 2022 veröffentlicht- Erste Feldarbeiten von Imiter bis identifizierten einen 4 km langen potenziellen Strang und fünf vorrangige Bohrziele- Erfolgreicher Abschluss eines öffentlichen Kaufangebots in Höhe von 70 Millionen CA$ (55 Millionen US$)- Solide Finanzlage mit 84,2 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung- Einführung des ESG-Programms und der ersten Nachhaltigkeitsberichte- Übernahme von Algold und Fertigstellung von 85 % der FS des Tijirit-Projekts bis Jahresende- Ausweitung der Gesamtflächen um 40 % in den Gebieten Zgounder Regional und Azegour.- Platz 12 im TSX30 von 2021 als Top-Performance-Aktie mit einer 3-Jahres-Wertsteigerung von +253%- Der Durchsatz lag im Jahresdurchschnitt bei 609 Tonnen pro Tag („tpd") und übertraf die Auslegungskapazität in Q4-2021 mit 716 tpd- Die kombinierte Mühlenausbeute betrug durchschnittlich 83%- Globale Verfügbarkeit von 86% bzw. 90,5% für die Flotations- und Cyanidationsanlagen- Erhöhung der gemessenen und angezeigten („M&I") Mineralressourcen um 116 % auf 96 Millionen Unzen („Moz") Ag. Die abgeleiteten Ressourcen stiegen auf 6 Mio. Ag.- 42.000 Meter („m") Kampagne ergab 37 der 50 besten Abschnitte von Zgounder- Erkundungsbohrungen bestätigten das Vorhandensein von Gold („Au") und Ag in mehreren Entdeckungslöchern2022 Ausblick und dieses Jahr soweit- Eine erste Reservenschätzung von 8.590 K Tonnen Ag mit durchschnittlich 257 g/t für 70.876 Ag oz- Abschluss einer soliden FS zur Erweiterung von Zgounder um 2.000 Tonnen pro Tag, die die Lebensdauer der Mine auf 11 Jahre verlängert und die jährliche Produktion nach der Erweiterung auf 7 Moz Ag vervierfacht- Voraussichtliche Produktion zwischen 1,65 und 1,8 Moz bei Cash-Kosten von 12 $/oz- Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Erweiterung von Zgounder erhalten- Start eines 5-Jahres-Programms für kommunale Investitionen und Unternehmertum- Klarer Weg zu null Scope-2-Emissionen bei Zgounder bis 2024 durch Verbundvereinbarung mit ONEE und Absicht, einen Vertrag über die Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energien zu unterzeichnen„2021 war ein fantastisches Jahr für Aya, was ein Beweis für die harte Arbeit des Teams und die Konzentration auf die Erfüllung unserer Verpflichtungen ist", sagte Benoit La Salle, Präsident und CEO. „Wir meldeten Rekordzuwächse bei Produktion, Umsatz, Cash und Cashflow, während wir gleichzeitig den Betrieb umstellten und ein ESG-Programm sowie einen GRI-konformen Nachhaltigkeitsbericht einführten. Außerdem haben wir 60.000 Meter gebohrt, was zu einem beträchtlichen Ressourcenwachstum durch den Bohrmeißel und einer hochgradigen Jungfernreserve bei Zgounder führte."„Unsere Ergebnisse zum Jahresende in Verbindung mit der starken Projektwirtschaftlichkeit, die sich aus der Machbarkeitsstudie für die Erweiterung von Zgounder ergibt, zeigen einen Weg für signifikantes Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus auf. Wir erweitern unser Landpaket und reinvestieren Kapital in Zgounder und in die Exploration sowie in die lokale Gemeinschaft, um unsere Position im Land zu stärken und nachhaltige Renditen für alle Beteiligten zu erzielen. Wir blicken mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft"2021 Operative und finanzielle HöhepunkteWichtige 2021 2020 Variation '21 vs '20LeistungskennzahlenOperativVerarbeitetes Erz (Tonnen) 224.515 128.923 74%Durchschnittsgrad (g/t Ag) 269 255 5%Mühlenausbeute (%) 82,1% 68,7% 13%Produzierte Silberbarren 692.392 439.448 58%(oz)Produzierte Silberbarren 908.254 286.871 217%(oz)Produziertes Silber gesamt 1.600.646 726.319 120%(oz)Verkaufte Silberbarren (oz) 640.499 395.489 62%Verkaufte Silberbarren (oz) 874.057 266.079 228%Silberverkäufe gesamt (oz) 1.514.556 661.567 129%Avg. Netto realisiertes 22,65 20,89 8%Silber ($/oz)Avg. Silber 11,43 13,46 (15%)Produktionskosten ($/oz)FinanziellesEinnahmen 34.301.914 13.822.709 148%Umsatzkosten 18.292.185 9.779.055 87%Bruttomarge 16.009.729 4.043.654 296%Betriebsergebnis (Verlust) 5.879.000 (1.692.329) 447%Nettoerträge (Verlust) 1.272.142 (1.779.590) 171%Operative Zahlungsströme 17.540.535 1.353.451 1.196%Bargeld und zweckgebundene 84.185.219 33.291.691 153%BargeldanlageAktionäreErgebnis je Aktie („EPS") - 0,013 (0,021)unverwässertErgebnis (Verlust) je Aktie 0,012 (0,021)- verwässertJährliche finanzielle und operative Highlights 2021- Rekord-Ag-Produktion von 1.600.646 Unzen, ein Anstieg von 120% gegenüber dem Vorjahr, der auf die im Rahmen unseres Turnaround-Plans erzielten betrieblichen Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist- Operativer Cashflow von 17.540.535$ im Jahr 2021, eine Steigerung von 1.196% im Vergleich zu 2020- Einnahmen aus Ag-Verkäufen in Höhe von 34.301.914$ im Vergleich zu 13.822.709$ im Jahr 2020, ein Anstieg um 148%. Der durchschnittlich realisierte Preis im Jahr 2021 betrug 22,65 $/oz (2020: $20,89/oz)- Das Unternehmen verfügte zum 31. Dezember 2021 über Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 84.185.219$ im Vergleich zu 33.291.691$ zum 31. Dezember 2020- Nettogewinn von 1.272.142$ im Jahr 2021, verglichen mit einem Nettoverlust von 1.779.590$ im Jahr 2020, angetrieben durch einen bedeutenden Anstieg der Produktion und der Ag-Verkäufe- Der Mühlendurchsatz lag im Jahresdurchschnitt bei 609 Tonnen pro Tag, wobei beide Anlagen zum Jahresende mit oder über ihrer Nennkapazität arbeiteten- Der Umsatz wurde durch die Entscheidung des Unternehmens beeinträchtigt, aufgrund der niedrigeren Ag-Preise zum Jahresende einen höheren Barrenbestand von 1.464.523 $ in Konsignation zu halten (63.811 $ in Q4-2020).- Diese Barren wurden in Q1-2022 verkauft- Das Unternehmen wurde von den marokkanischen Steuerbehörden mit einer vorübergehenden COVID-bezogenen Steuer von 5 % in Höhe von 811.555$ belastetFinanzielle und operative Höhepunkte im vierten Quartal 2021- Gesamtag-Produktion von 433.742oz in Q4-2021, ein Anstieg von 6% gegenüber Q4-2020- Ag-Verkäufe von insgesamt 338.591oz in Q4-2021, ein Rückgang von 24% gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2020- Umsatzkosten von 4.634.254$ (Q4-2020 - 4.991.686 $) mit durchschnittlichen Kosten pro Unze von 10,68 $/oz im Vergleich zu 12,23$/oz in Q4-2020- Die Einnahmen aus Ag-Verkäufen beliefen sich auf insgesamt 8.025.122$, ein Rückgang von 16% im Vergleich zu Q4-2020, was einem durchschnittlich realisierten Preis von 25,69$/oz entspricht (Q4-2020-$21,44/oz)- Operativer Cashflow von 2.088.055$ in Q4-2021, ein Rückgang um 40% im Vergleich zu 3.484.673$ in Q4-2020- Verarbeitete Erzmenge von 65.855 Tonnen in Q4-2021, ein Anstieg von 26% gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2020- Der Mahlbetrieb erreichte 716 Tonnen pro Tag und übertraf damit die geplante Kapazität- Der Umsatz wurde durch die Entscheidung des Unternehmens beeinträchtigt, einen höheren Barrenbestand von 1.464.523$ in Konsignation zu halten (63.811$ in Q4-2020) aufgrund der niedrigeren Ag-Preise zum Jahresende- Diese Barren wurden in Q1-2022 verkauftIn diesem Jahr ging es darum, die im Jahr 2020 erzielten operativen Verbesserungen, Methoden und Fähigkeiten zu erhalten. Im Laufe des Jahres 2021 wurden zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt, wodurch die Belegschaft von Zgounder um mehr als 30% anstieg. Verfahren, Prozesse, Abbau- und Arbeitsmethoden wurden weiter verfeinert und führten in Q4-2021 zu einem durchschnittlichen Durchsatz von 716 Tonnen pro Tag, was über der Nennkapazität von 670 Tonnen pro Tag der beiden kombinierten Verarbeitungsanlagen liegt. Die Silberproduktion in Q4-2021 erreichte 433.742oz. Für das Jahr produzierte das Unternehmen eine Rekordsumme von 1.600.646 Ag oz Silber, eine Steigerung von 120 % gegenüber 2020.Das Unternehmen änderte seine Abbaubetriebe bei Zgounder erheblich, indem es von einer Schrumpfstollenabbaumethode zu einer Cut-and-Fill-Methode überging. Darüber hinaus wurde 2021 mit der Einführung des ersten Jumbos in der Mine eine verstärkte Mechanisierung eingeleitet. Das Hauptaugenmerk in der Mine liegt auf der Schulung der Mitarbeiter in den neuen Methoden, Ausrüstungen und Werkzeugen, da das Unternehmen die Kapazität auf 2.700 Tonnen pro Tag erhöht, um die geplante Expansion zu unterstützen.KapitalprojekteIm Jahr 2021 wurden zahlreiche kapitalintensive Infrastrukturprojekte abgeschlossen, darunter eine komplette Überholung der Straßen, des Basislagers, der Verwaltungsgebäude, des Stromnetzes, der Kommunikationseinrichtungen vor Ort, der Oberflächenwasserbewirtschaftung, der Wasserrückhaltung und der Absetzanlagen. Ein neues Untersuchungslabor wurde gebaut und mit modernen Geräten ausgestattet, so dass das Unternehmen seine Analysekapazität verdoppeln konnte. Der Bau des 60.000 m3 großen Wasserrückhaltebeckens wurde abgeschlossen, und im März 2022 wurde mit der Befüllung des Beckens begonnen.Im Laufe des Jahres wurden außerdem mehrere Investitionsprojekte im Bergwerk und in der Mühle abgeschlossen, darunter die Modernisierung der Zyanidanlage, der Bau eines neuen unterirdischen Sprengstofflagers und der Bau von zwei neuen Bergwerksportalen. Im vierten Quartal 2021 wurde ein neuer Kegelbrecher in der Flotationsanlage installiert und in Betrieb genommen, was zu einer Steigerung des Durchsatzes um 15 % und einer Gesamtmahlrate von 716 Tonnen pro Tag im Quartal führte.Positive Durchführbarkeitsstudie für ZgounderIm Februar 2022 meldeten wir eine positive FS für die Erweiterung der Silbermine Zgounder von 700 Tagestonnen auf eine Kapazität von 2.700 Tagestonnen.Highlights der 2.000 tpd Expansion FS:- Robuste Projektwirtschaftlichkeit (Basisfall bei 22 $/oz Ag):- Erhöhter Durchsatz soll die jährliche Ag-Produktion bis 2024 auf 7,9 Mio. Unzen steigern- Jährlicher Umsatzanstieg von 34 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 172 Millionen Dollar im Jahr 2024 erwartet- LOM all-in sustaining cost („AISC")1 von 9,58 $/oz- Geringe Anfangsinvestitionen: 139,4 Mio. USD, einschließlich 16,6 Mio. USD an unvorhergesehenen Kosten- Erster Ag-Guss in Q1-2024 geplant- Weitere Optimierungsmöglichkeiten:- Erweiterter ESG-Plan: Verringerung des Wasserverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen- Nettogegenwartswert vor Steuern von5 % („NPV"): 471 Millionen Dollar- Interner Zinsfuß vor Steuern („IRR"): 57%- NPV nach Steuern 5%: 373 Millionen Dollar- IRR nach Steuern: 48%- Amortisationsdauer: 1.7 Jahre- Anfängliche Lebensdauer des Bergwerks von 11 Jahren- Exploration entlang des Streichens und in der Tiefe- Potenzial zur Optimierung des Fließschemas während des Front-End-Engineering-Designs und des Minenplans als Teil der Untertage-ErweiterungZgounder Meilensteine- Fertigstellung des Front-End-Entwurfs in Q2-2022- Baubeginn in Q3-2022- Neues Werk: erster Ag-Guss bis Q1-2024- Fortlaufende Exploration mit dem Ziel, die Reserven und Ressourcen zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern2021 Erfolgreiches ExplorationsprogrammZgounderIm Jahr 2021 wurden bei Zgounder insgesamt 55.449 m Bohrungen durchgeführt. Das Bohrprogramm 2021 verfolgte zwei Ziele: Erhöhung des Vertrauensniveaus des im März 2021 identifizierten Explorationszielgebiets und weitere Erweiterung der Mineralisierung im östlichen Teil der Lagerstätte. Das Unternehmen war in beiden Fällen erfolgreich und konnte den mineralisierten Strang in Ost-West-Richtung von 775 m auf 1.100 m Länge und in der Tiefe erweitern. Im Dezember 2021 veröffentlichte das Unternehmen ein Ressourcen-Update für die Lagerstätte Zgounder. Zgounder ist nach wie vor offen und hat das Potenzial, die bestehenden Ressourcen in der Tiefe des Granits und durch Streichenerweiterungen in Richtung Osten zu erweitern. Weitere Arbeiten werden durchgeführt, um mögliche Erweiterungen im Westen zu ermitteln.In die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurden 516 neue Bohrlöcher (Oberflächen- und Untertagebohrungen zusammengenommen) mit einer Gesamtlänge von 41.932m einbezogen, die zwischen Januar und dem 10. September 2021 auf Zgounder durchgeführt wurden. Die Mineralressourcenschätzung bildete die Grundlage für die erste Mineralreservenschätzung des Unternehmens in Verbindung mit der FS für die Erweiterung der Zgounder von 700 tpd auf 2.700 tpd.Neben der aktualisierten Ressourcenschätzung enthielt die vom Unternehmen im Februar 2022 gemeldete FS auch die ersten Mineralreserven, die von DRA Global Limited (DRA") in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards for National Instrument 43-101 reporting geschätzt wurden. Das abgeleitete Material wurde in der Grubenplanung als Abfall behandelt.1 AISC ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und wird in Übereinstimmung mit dem vomWorld Gold Council angenommenen Standard berechnet.Tabelle 1 - Mineralische Reserven und Ressourcen für ZgounderTonnen (k) Gehalt Ag g/t Inhalt: K ozNachgewiesene Reserven 3.100 288 28.748Wahrscheinliche Reserven 5.490 239 42.128P&P-Reserven 8.590 257 70.876Gemessene Ressourcen (inkl. Reserven) 3.511 347 39.183Ausgewiesene Ressourcen (inkl. 6.254 283 56.874Reserven)M&I Ressourcen (inkl. Reserven) 9.765 306 96.057Abgeleitete Ressourcen 196 367 6.400Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Februar 2022 mit dem Titel Aya Gold & Silver Announces Robust Expansion Feasibility Study for Zgounder; Pre-Tax IRR of 57%, Payback Period of 1.7 Years".Imiter bisIm Jahr 2021 identifizierte das Unternehmen im Rahmen seines ersten Feldforschungsprogramms auf dem Projekt Imiter bis eine Nord-Süd-Struktur, die sich über vier Kilometer erstreckt. Anschließend wurde ein Bohrexplorationsprogramm durchgeführt, das 33 Diamantbohrungen („DDH") über insgesamt 4.381 m in vier Zielgebieten (Zone South, Zone Middle, Zone Northeast und Zone Central) umfasste.Die Geologie und die vorläufigen Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein eines epithermalen Au-Ag-Systems mit geringer bis neutraler Sulfidierung hin. Das Adersystem der 4 km langen Hauptstruktur befindet sich in der Nähe eines Hauptkontakts zwischen Granodiorit und einem breiten mafischen Ganggestein. Das Bohrexplorationsprogramm 2021 bestätigte die Kontinuität in der Tiefe mit zunehmenden Mächtigkeiten in der Zone Middle. Vorläufige Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein von Au und Ag in diesem System. Bohrung IM-DD21-014 durchschnitt 1,8 g/t Au und 40,0 g/t Ag auf 2,2 m (Teil eines breiteren Adersystems mit 0,9 g/t Au und 19,6 g/t Ag auf 8,8 m). Dieser Schnittpunkt befindet sich auf dem nördlichsten Abschnitt, der in der Zone Middle gebohrt wurde.2022 Erweitertes ExplorationsprogrammFür das Jahr 2022 wurde ein erstes Explorationsprogramm im Wert von 14 Millionen $ für insgesamt 72.500m Bohrungen festgelegt. Von diesen 72.500m werden 22.500m DDH-Bohrungen in der Bergbaugenehmigung Zgounder und 7.500 m RC-Bohrungen in den regionalen Genehmigungen Zgounder durchgeführt. Das 22.500m lange Bohrprogramm soll vor allem dazu dienen, die bestehenden Ressourcen in der Tiefe zu erweitern und die Streichenerweiterungen in Richtung Osten zu testen.Das für 2022 geplante 10.000m DDH-Programm bei Imiter bis wird neue aussichtsreiche Gebiete testen, die durch die Luftvermessung definiert wurden, und die Bohrergebnisse aus Q4-2021 weiterverfolgen.Bei Boumadine wurde ein erstes 7.500m langes Bohrexplorationsprogramm aufgestellt, um die durch die Spektraluntersuchung und historische Bohrungen identifizierten vorrangigen Gebiete zu testen. Diese Gebiete werden durch Ziele, die durch die bevorstehende geophysikalische Untersuchung aus der Luft gewonnen werden, erweitert.Informationen zu Aya Gold & Silber Inc.Aya Gold & Silver Inc. ist ein schnell wachsender, in Kanada ansässiger Silberproduzent mit Betrieben im Königreich Marokko.Als einziges an der TSX notiertes reines Silberbergbauunternehmen betreibt Aya die hochgradige Silbermine Zgounder und erkundet seine Grundstücke entlang der aussichtsreichen South-Atlas-Verwerfung, von denen mehrere in der Vergangenheit produzierende Minen und historische Ressourcen beherbergten. Ayas marokkanische Bergbauanlagen werden durch sein Tijirit-Goldprojekt in Mauretanien ergänzt, das bis zur Machbarkeit fortgeschritten ist.Das Managementteam von Aya konzentriert sich auf die Maximierung des Shareholder Value durch die Verankerung der Nachhaltigkeit im Zentrum der Geschäftstätigkeit, der Unternehmensführung und der finanziellen Wachstumspläne.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ayagoldsilver.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen („zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und der Geschäftsaussichten von Aya (einschließlich des Zeitpunkts und der Erschließung neuer Lagerstätten und des Erfolgs von Explorationsaktivitäten) und andere Möglichkeiten wider. Wo immer möglich, werden Wörter wie „Wachstum", „optimieren", „Ausblick", „Prognose", „Wachstum", „Weg", „verbessern", „anzeigen", „Potenzial", „expandieren", „vorantreiben", „erwarten", „erhöhen", „planen", „Chancen", „optimieren", „verringern", „erweitern", „Indikationen" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können", „könnten", „würden", „könnten", „werden" oder „wahrscheinlich" eintreten oder erreicht werden, wurden verwendet, um solche zukunftsgerichteten Informationen zu identifizieren. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf das Explorations- und Erschließungspotenzial von Zgounder und die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in gemessene und angezeigte Mineralressourcen, zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten bei Zgounder und der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Offenlegung des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vorstehenden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements widerspiegeln, die auf den Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann Aya nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Meinungen und Analysen, die von der Geschäftsleitung vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, der aktuellen Bedingungen und ihrer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen getroffen wurden, die die Geschäftsleitung für angemessen und relevant hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Annahmen beinhalten unter anderem den Abschluss und den Zeitplan der Finanzierung, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erz-Tonnage und der Erz-Gehalt-Schätzungen), den Silberpreis, die Wechselkurse, die Brennstoff- und Energiekosten, die zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, die voraussichtlichen zukünftigen Schätzungen des freien Cashflows und die Handlungsmöglichkeiten. Aya warnt Sie davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, gehören unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen des Weltmarktpreises für Silber und anderer wichtiger Inputs, Änderungen der Minenpläne (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Durchsatz und Gewinnung, die durch metallurgische Eigenschaften beeinflusst werden) und andere Faktoren, wie etwa Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Aya liegen, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht 2020 von Aya vom 31. März 2021 und in anderen von Aya bei Wertpapier- und Regulierungsbehörden eingereichten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com. Aya übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Annahmen im Zusammenhang mit diesen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern. Nichts in diesem Dokument ist als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aya-Wertpapieren zu verstehen. Alle Verweise auf Aya schließen ihre Tochtergesellschaften ein, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.Pressekontakt:Benoit La Salle,FCPA FCA,Präsident and CEO,benoit.lasalle@ayagoldsilver.com; Alex Ball,VP,Unternehmensentwicklung and IR,alex.ball@ayagoldsilver.comOriginal-Content von: Aya Gold & Silver Inc, übermittelt durch news aktuell