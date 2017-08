--------------------------------------------------------------Axwell ^ Ingrossohttp://ots.de/MdIbs--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Zwei Schweden entthronen den Latin-King! Mit ihrer Single "MoreThan You Know" beenden Axwell ^ Ingrosso den Rekord-Siegeszug vonLuis Fonsis "Despacito" und holen sich in dieser Woche Platz 1 in denOffiziellen Deutschen Singlecharts! Das DJ- und Produzenten-DuoAxwell ^ Ingrosso hat mit dem Dance-Hit "More Than You Know" einensensationellen Sommer-Clubhit abgeliefert. Sie haben dieStreaming-Charts aufgemischt, Edelmetall erhalten und nun auch dieoffizielle Chartkrone geholt."More Than You Know" wurde weltweit über 153 Millionen Malgestreamt und ist damit Axwell ^ Ingrossos erfolgreichste Single.Neben Doppelplatin in der Heimat Schweden und Norwegen, gab es Platinin den Niederlanden und Gold in Deutschland, Belgien, Kanada, derSchweiz und Italien. Damit übertreffen Axwell und Sebastian Ingrossoauch eine bisherige persönliche Bestmarke, die in ihrer sehrerfolgreichen Vergangenheit verankert ist: Zuvor waren sie zu Drittmit Steve Angello als Swedish House Mafia weltweit erfolgreich. Ihreletzte SHM-Single "Don't You Worry Child" (2012) erreichte damalsPlatz 9 der deutschen Charts - der bisher größte Erfolg inDeutschland. Nun als Duo unterwegs haben Axwell ^ Ingrossohierzulande Platz 1 erstürmt und SHM überholt: Keine Single derSwedish House Mafia wurde weltweit so oft gestreamt wie Axwell ^Ingrossos "More Than You Know"!Pressekontakt:Jascha.Farhangi@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell