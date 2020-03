Axway stellt Unternehmen für die Umstellung auf eine Remote-Arbeitsumgebung ab sofort kostenlos seine Syncplicity Lösung zur Verfügung

Phoenix (ots/PRNewswire) - Unternehmen mit steigendem Bedarf an Remote-Arbeit steht nunmehr kostenlos eine Lösung zur Verfügung, die sowohl eine sichere Online-Speicherung als auch -Zusammenarbeit von Remote- Mitarbeitern ermöglicht.Axway (Euronext: AXW.PA), ein führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmensintegrationstechnologie, gab heute den Start einer vorübergehenden Initiative bekannt, in deren Rahmen Syncplicity for Remote Work (https://get.syn cplicity.com/special-offer/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=gc_ syncp_remote_offer&utm_content=syncp) für den Austausch von Daten und zur Content Collaboration kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Syncplicity von Axway kann umgehend eingesetzt werden, um Anwendern, für die das Remote-Arbeiten neu ist, sofort Unterstützung und einen einfacheren Einstieg zu bieten. Dieser Schritt soll den Mitarbeitern die Umstellung zu einer Remote-Arbeitsumgebung erleichtern, indem es einen einfachen Zugriff auf Unternehmensdateien und -daten ermöglicht und gleichzeitig Datensicherheit, Governance und Prüfbarkeit gewährleistet."Wir verfügen über eine leistungsstarke Lösung, die Teams dabei unterstützen kann, ortsunabhängig und sicher zusammenzuarbeiten", sagt Patrick Donovan, CEO von Axway. Für all diejenigen Unternehmen, die nun bei der Umstellung großer Teiler Ihrer Belegschaft auf Remote-Arbeit Unterstützung benötigen, haben wir uns entschieden, Syncplicity unentgeltlich als Service anzubieten, damit sich diese Unternehmen den aktuellen Gegebenheiten anpassen können."Konkret wird diese Initiative den Zugang zur Enterprise Edition (EE) von Syncplicity, einschließlich Cloud-Speicherung, ermöglichen. Darüber hinaus wird Axway Schulungen und weitere Mittel und Informationen zum Thema Remote-Arbeiten bereitstellen (https://www.axway.com/en/solutions/remote-work?utm_source=prnewsw ire&utm_medium=pr&utm_campaign=gc_syncp_remote_offer&utm_content=syncp) , um Unternehmen bei der Verstärkung ihrer Verwaltung, der Sicherheit, der Benutzerzugänge und der Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang zu unterstützen."Wir verstehen die Bedürfnisse und wissen um die Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Umstellung auf eine Remote-Belegschaft in Rekordzeit stellen müssen. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, dies auf sichere Art und Weise zu bewerkstelligen. Axway bietet seit mehr als 20 Jahren für über 11.000 Unternehmen auf der ganzen Welt sichere Lösungen für den Dateitransfer und die gemeinsame Nutzung von Daten", so Donovan. "Syncplicity ist eine der vielen Integrationslösungen, die wir anbieten, und wir hoffen, dass diese Aktion Unternehmen und Remote-Mitarbeitern in dieser Zeit der Ungewissheit etwas Sicherheit bietet."Syncplicity bietet Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiterkonten bereitzustellen und Speicherplatz für ihre Benutzer zu schaffen. Im Rahmen dieser Initiative haben globale Teams Remote-Zugriff auf Ordner und Dateien und können diese gemeinsam nutzen und effizient zusammenarbeiten - während ihre IT-Abteilungen die Gesamtkontrolle behalten. Am Ende des kostenlosen Nutzungszeitraums haben Kunden die Möglichkeit, den Service entweder fortzusetzen oder ihre Daten aus Syncplicity heraus auf ihre Systeme zu migrieren.Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen über das kostenlose Syncplicity for Remote Work zu erhalten. (https://get.syncplicity.com/special-of fer/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=gc_syncp_remote_offer&utm_ content=syncp)Informationen zu AxwayAxway belebt die vorhandene IT-Infrastruktur neu und hilft mehr als 11.000 Kunden, das zu nutzen, was sie bereits haben, um ihre digitale Transformation zu gestalten, neue Geschäftsmöglichkeiten zu generieren und Wachstum zu fördern. Mit der zukunftssicheren Plattform AMPLIFY(TM), die APIs, B2B-Integration, Content-Dienste und digitale Ökosysteme kombiniert - begleiten wir Innovationen und verbessern das Kundenerlebnis schneller und sicherer als je zuvor. Axway ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in 18 Ländern. https://www.axway.com/de?utm_source=prnewswire&utm_medium=prAnsprechpartner Medien: Joshua Molina jmolina@axway.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/888303/Axway_Logo.jpgPressekontakt:480-627-1891Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133865/4557725OTS: AxwayOriginal-Content von: Axway, übermittelt durch news aktuell