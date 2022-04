Axsome Therapeutics-Aktie: Was ist hier los?

Überblick Die Aktien von Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ:AXSM) werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es die von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) vorgeschlagenen Postmarketing Requirements/Commitments in Bezug auf die New Drug Application (NDA) für AXS-05 erhalten und akzeptiert hat. AXS-05 ist der Produktkandidat von Axsome für die Behandlung von Depressionen. Das Unternehmen… Hier weiterlesen