Axora hilft Öl- und Gasunternehmen beim Wiederaufbau nach COVID-19

London (ots/PRNewswire) - Neues Öl- und Gas-Ressourcenzentrum soll bewährte digitale Lösungen anbietenAxora, die globale Innovationsplattform und der Marktplatz für führende digitale Lösungen für Industrieunternehmen, hat ein Online-Ressourcenzentrum für Öl und Gas (https://www.axora.com/resource-centre/oil-and-gas/) eingerichtet, um Unternehmen der Branche dabei zu helfen, sich angesichts der weltweiten Coronavirus-Pandemie wieder zu erholen und zu florieren. Das Zentrum bietet die neuesten Einblicke in die Branche und Zugang zu digitalen Lösungen und Technologien, die Öl- und Gasunternehmen einsetzen können, um ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen, Investitionsverschwendung zu reduzieren und Doppelarbeit zu vermeiden."Fünfzehn Prozent der globalen Energie-Treibhausgasemissionen stammen aus dem Prozess der Gewinnung von Öl und Gas aus dem Boden", sagte Stuart Gregg, Industry Innovation Director für Öl und Gas, Axora. "Diese und andere drängende Herausforderungen wie die Preisschwankungen inmitten der Covid-19-Pandemie ermutigen führende Industrieunternehmen, sich nach Technologien umzusehen, die die Art und Weise verändern, wie Öl und Gas entdeckt, gebohrt und gefördert wird."Das Öl- und Gas-Ressourcenzentrum von Axora bietet intelligente Technologien, die eine schnellere, sicherere, effizientere und nachhaltigere Produktion ermöglichen. Dazu gehören IoT, Smart Devices und Smart Connected Devices. Die Gründung des Axora Öl- und Gas-Ressourcenzentrums folgt auf den erfolgreichen Start des Smart Mining Resource Centre im Mai dieses Jahres."Von Bohrrobotern bis hin zu erneuerbaren Energienetzen, von der Drohnenexploration bis hin zur Datenerfassung und -analyse - das florierende technische Ökosystem von heute führt zu einem saubereren, sichereren und nachhaltigeren Betriebsmodell für die vorgelagerte Energieerzeugung", fügte Dr. Nick Mayhew, Chief Commercial Officer, Axora, hinzu. "Unternehmen, die jetzt handeln, um ihre Technologielösungen zu verbessern und ihre Strategien für die digitale Transformation zu beschleunigen, sind diejenigen, die sich am schnellsten von Covid-19 erholen und in der Zukunft erfolgreich sein werden."Zusammen mit seinen Branchenexperten bietet Axora mehr als 100 innovative Lösungen von Branchenführern bis hin zu Start-ups, Universitäten und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde von einem Team von Branchenexperten, Ingenieuren und Unternehmern, darunter die Boston Consulting Group, entwickelt.. Axora fokussiert sich derzeit auf die Sektoren Öl und Gas sowie Bergbau und Metalle und wird mit dem Wachstum des Unternehmens in andere Sektoren expandieren.Informationen zu AxoraAxora (https://www.axora.com/)ist das neue branchenübergreifende Innovationszentrum für digitale Lösungen. Wir ermöglichen führenden globalen Unternehmen die Entdeckung von Best-in-Class-Innovationen, um den Wandel voranzutreiben und den Unternehmenswert zu steigern. Mithilfe unserer branchenführenden Web-Plattform präsentieren wir die neuesten Erkenntnisse von Experten und die Perspektiven der Industrie in Bezug auf die Technologie, kombiniert mit Spitzenlösungen, die die heutigen Herausforderungen der Industrie lösen.Original-Content von: Axora, übermittelt durch news aktuell