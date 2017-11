Axon führt sein Produkt Signal Sidearm auf der Milipol für internationale Märkte ein

Schneller, drahtloser Holstersensor zur Integration mitKörperkameras von Axon zu Beginn des Jahres 2018 für internationaleKunden verfügbarParis (ots/PRNewswire) - Axon (http://axon.com/) (Nasdaq: AAXN),weltweit führend im Bereich angebundener Technik im Bereich derGesetzesvollzugs, hat heute bekannt gegeben, dass Signal Sidearm imersten Quartal 2018 für Kunden von Axon weltweit verfügbar sein wird,statt nur in den USA. Das Produkt, das im ersten Quartal 2017angekündigt wurde, wird an der Außenseite der meisten Waffenholsterangebracht und benachrichtigt per Funk nahegelegene Axon-Kameras, diemit der Aufzeichnung beginnen, wenn die Waffe gezogen wird. WeitereInformationen erhalten Sie unter:https://global.axon.com/signal-sidearm."Uns ist bekannt, dass Polizeibehörden weltweit den Wunsch haben,in besserem Kontakt mit der Bevölkerung zu stehen. Dies beginnt mitder Transparenz", sagt Rick Smith, CEO und Gründer von Axon. "SignalSidearm erhöht nicht nur entscheidend die Transparenz für dieBevölkerung, sondern zudem die Sicherheit für die Beamten. UnsereProduktreihe Signal steht für Axons Ziel, Menschen, Geräte undAnwendungen besser zu verbinden."Axon zeigt Signal Sidearm und weitere Produkte an Stand L204 aufder Milipol Paris (https://en.milipol.com/), der weltweitenVeranstaltung für den Heimatschutz in Paris (Frankreich). DieVeranstaltung beginnt heute und endet am 24. November. Neben SignalSidearm können Besucher Vorführungen neuer Produkte erleben, darunterAxon Citizen und Axon Records, wie auch vorhandener Technik wieEvidence.com, von Körperkameras und der Elektroleitgeräte TASER.Über AxonDas Axon-Netzwerk verbindet Geräte, Anwendungen und Personen undmacht den Gesetzesvollzug so intelligenter und sicherer. Unser Zielbesteht darin, Leben zu schützen. Mit unserer Technik haben Beamtedes Gesetzesvollzuges das Zutrauen, die Konzentration und die Zeit,die sie benötigen, um unsere Gesellschaften zu schützen. UnsereProdukte haben Einfluss auf sämtliche Aspekte der täglichen Arbeitder Beamten:- Im Einsatz: Unsere "Conducted Electrical Devices" bietenEingriffsmöglichkeiten ohne tödliche Wirkung. Unsere Kameras amKörper und im Fahrzeug sammeln Videobeweise über die Fakten vonVorfällen. Unsere mobilen Anwendungen ermöglichen vereinfachtesSammeln von Beweismitteln.- Auf der Wache: Unser sicheres Cloud-Produkt für die digitaleVerwaltung von Beweismitteln ermöglicht Beamten und Vorgesetztendie Verwaltung, Prüfung, Freigabe und Verarbeitung digitalerBeweismittel, unter anderem mit Werkzeugen für Forensik,Redigierung und Transkription.- Vor Gericht: Unsere Produkte für den Ankläger erleichtern dieZusammenarbeit zwischen Behörden und Gesetzgebungen zur schnellenBearbeitung von Fällen.Wir arbeiten im Dienst der Beamten, die für die Sicherheit derGesellschaft tätig sind. Derzeit gibt es weltweit über 187.400lizenzierte Nutzer. Das Netzwerk der Geräte, Anwendungen und Personenvon Axon hat mehr als 191.000(https://www.axon.com/company/news#quick-facts) Leben gesichert undumfassende Geldbeträge gespart. Weitere Informationen erhalten Sieunter https://global.axon.com/products/signal-sidearm oder rufen Sieuns an unter +1-480-991-0791 (tel:+14809910791).Axon, Axon Citizen, Axon Network, Axon Records, das Logo "AxonDelta", Evidence.com Smart Weapons, TASER und "Protect Life" sindWarenzeichen der Axon Enterprise Inc. Einige davon sind in den USAund anderen Ländern eingetragen. Weitere Informationen erhalten Sieunter https://uk.axon.com/legal. Alle Rechte vorbehalten.Folgen Sie der Marke Axon hier:- Axon auf Twitter: https://twitter.com/axon_uk- Axon auf Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/Hinweis für InvestorenBitte besuchen Sie http://investor.axon.com, http://axon.com/news,www.twitter.com/axon_us undhttps://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/. Dort finden SieMitteilungen von Axon über das Unternehmen, dessen Finanzdaten undgeschäftliche Tätigkeit.Das "Safe Harbor Statement" für Investoren nach US-Gesetzgebungfinden Sie unter: http://investor.axon.com/safeHarbor.cfmInformationen für Investoren erhalten Sie per E-Mail bei AndreaJames unter IR@axon.com.Pressekontakt:Sydney SiegmethVP CommunicationsPress@Axon.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/607154/Axon_Logo.jpgOriginal-Content von: Axon, übermittelt durch news aktuell