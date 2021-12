Axon Enterprise könnte 2022 den Turbo starten! Aus diesen 3 Gründen

Ich glaube, dass die Aktie von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) im Jahre 2022 wieder in den Turbomodus übergehen könnte. Zum einen liegt das natürlich am Aktienkurs, der inzwischen deutlich gesunken ist. Seit dem Rekordhoch von ca. 171 Euro korrigierten die Anteilsscheine auf ca. 130 Euro. Ein deutlicher Discount in einer schwächeren Marktphase.

Allerdings wollen wir uns bei Axon Enterprise lieber nicht auf den Aktienkurs und einen einfachen Discount als Begründung stürzen. Für den kurstechnischen Turbo könnte es schließlich auch unternehmensorientierte Begründungen geben. Riskieren wir einen Blick auf drei relevante Faktoren, die Foolishe Investoren jetzt im Auge behalten sollten.

Axon Enterprise: Kurskatalysator Gewinnwachstum …?

Axon Enterprise könnte unterm Strich vor einer neuen Phase im Rahmen der eigenen Wachstumsgeschichte stehen. Das dritte Quartal hat nicht nur gezeigt, dass das Wachstum überaus stabil ist und es mit 52 Mrd. US-Dollar potenziell einen gigantischen adressierbaren Gesamtmarkt gibt. Nein, sondern auch, dass Profitabilität jetzt möglich sein könnte.

Neben Umsätzen, die erneut um 39 % auf 232 Mio. US-Dollar geklettert sind, wies das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 49 Mio. US-Dollar beziehungsweise von 0,67 US-Dollar je Aktie aus. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie lag sogar bei 1,17 US-Dollar, was wirklich eine starke Entwicklung gewesen ist.

Wenn Axon Enterprise jetzt in eine profitable Phase hineinwächst und das Gewinnwachstum sich konsequent beschleunigt, so könnte eine neue Phase der Investitionsthese zünden. Gewinnwachstum ist schließlich schon des Öfteren der Turbo bei Wachstumsaktien gewesen.

Mehr internationales Wachstum, mehr große US-Deals

Das Jahr 2022 könnte für Axon Enterprise jedoch auch aus einem anderen Grund ein Jahr des Turbos werden. Wir haben in diesem Jahr bereits gesehen, dass weitere Top-Deals mit US-Behörden gelungen sind. Sowie auch, dass sich das internationale Wachstum beschleunigt hat. Im zweiten Quartal kletterten die Nicht-US-Erlöse beispielsweise um 60 % im Jahresvergleich, was ein deutlich überproportionales Wachstum gewesen ist.

Größere Deals und die internationale Verbreitung könnten für die Wachstumsgeschichte ebenfalls ein wichtiger Katalysator sein. Es zeigt sich schließlich vor allem dabei, dass sich Axon Enterprise zu einem technisch führenden Unternehmen mit nichttödlichen Sicherheitslösungen entwickelt. Sowie auch, dass immer mehr Stellen, Unternehmen und Behörden deshalb auf die Lösungen setzen wollen. Möglicherweise auch, um den Wandel mit voranzutreiben oder sich zu digitalisieren.

Die Digitalisierung ist ein letzter Grund, warum Axon Enterprise vor spannenden zwölf Monaten stehen könnte. Riskieren wir zu guter Letzt auch einen Blick auf dieses Merkmal der Wachstumsgeschichte.

Axon Enterprise: Anstieg der Cloud-Erlöse?

Zu guter Letzt könnte ein weiteres starkes Wachstum bei den Cloud-Erlösen ein Treiber des Aktienkurses sein. Per Ende des dritten Quartals lag der Wert jedenfalls bei 63 Mio. US-Dollar, was gemessen am Gesamtumsatz ca. einem Viertel entspricht. Mit Blick auf eine Marge von 74 % erkennen wir, dass das Cloud-Segment für die Profitabilität überaus entscheidend sein dürfte.

Insofern bin ich überzeugt: Ein anhaltendes, starkes Wachstum in diesem Geschäftsbereich ist für die Investitionsthese konsequent entscheidender. Zuletzt hieß es teilweise, dass sich Behörden aufgrund dieser Cloud-Lösungen überhaupt für Axon Enterprise entschieden haben. Entsprechend könnte sich hier sogar ein Wettbewerbsvorteil herausbilden.

