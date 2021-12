Axon Enterprise, Mercadolibre & The Trade Desk: Starke Buy-the-Dip-Kandidaten

Axon Enterprise, Mercadolibre und The Trade Desk sind für mich drei Kandidaten, die jetzt einen Dip ausgebildet haben. Möglicherweise mehr. Aber im Endeffekt gilt: Je günstiger, desto attraktiver könnten langfristig orientiert die Chancen sein.

Riskieren wir einen Blick auf die jeweiligen Dips. Sowie darauf, warum diese drei Aktien jetzt ausgerechnet starke Kandidaten sind, die man in einem Dip kaufen könnte.

Axon Enterprise: Mit Sicherheit ein Gewinner

Eine erste Top-Aktie, die ein Buy-the-Dip-Kandidat ist, ist Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Die Aktie notiert gegenwärtig auf einem Aktienkurs von 131,85 Euro. Mit Blick auf ein Rekordhoch von 171 Euro ist der Discount ansprechend groß. Natürlich könnte er größer werden, aber die Chance ist schon jetzt nicht weniger attraktiv.

Hinter Axon Enterprise steckt ein US-amerikanisches Sicherheitsunternehmen, das unter anderem auf Taser, Bodycams und die Plattform Evidence.com setzt. Sowie auf viele weitere Dienstleistungen und Produkte, die Sicherheitsbehörden und Leitstellen unterstützen. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,9 Mrd. US-Dollar ist diese Chance vergleichsweise klein. Vor allem für den globalen Anspruch, den diese Wachstumsgeschichte jetzt besitzt.

Axon Enterprise wuchs zuletzt umsatzseitig um 39 % auf 232 Mio. US-Dollar. Für einen Gesamtmarkt von 52 Mrd. US-Dollar ist das noch immer ein Kratzen an der Oberfläche. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 49 Mio. US-Dollar ist Profitabilität nicht mehr nur in Griffweite. Für mich eine Top-Aktie, die jetzt ein Buy-the-Dip-Kandidat ist.

Mercadolibre: E-Commerce & Payment in Lateinamerika

Wäre es nicht toll, eine führende E-Commerce- und Digitales-Bezahlen-Plattform mit einem Gross Merchandise Volume von 7,3 Mrd. US-Dollar und einem Zahlungsvolumen von ca. 20 Mrd. US-Dollar zu kaufen? Und das Ganze bei einer Marktkapitalisierung von 53,4 Mrd. US-Dollar, einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7? Falls ja: Die Antwort auf diese Suche heißt Mercadolibre (WKN: A0MYNP).

Der Tech-Konzern ist genau das in Lateinamerika, wobei höhere zweistellige Wachstumsraten dazukommen. Konkurrenz mag womöglich eine Baustelle sein. Aber, mal im Ernst: Ein großes Ökosystem, ein gigantischer Markt und jede Menge Potenzial? Das schreit für mich mit Blick auf die Marktkapitalisierung nach einem klaren Buy-the-Dip-Kandidaten. Wobei alleine zwei Megatrends für doppelte Wachstumsfreuden stehen.

The Trade Desk: Was für ein Potenzial!

Zu guter Letzt bildet auch die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) einen Dip aus. Die Anteilsscheine notierten zuletzt auf einem Aktienkurs von 80,27 Euro. Gemessen an einem Rekordhoch von 100,20 Euro und einem Discount von ca. 20 % könnte die Dip-Lage jetzt interessant sein.

Was versteckt sich hinter The Trade Desk? Ein Plattformbetreiber, der ziemlich rasant Werbeanfragen mit den passenden Inhalten kombiniert. Darauf setzen inzwischen viele Werbetreibende in vielen Regionen. Ein globaler Anspruch ist denkbar, wobei das Management das Ökosystem zuletzt in den Nahen Osten weiter etabliert hat. Sowie auch die Xiaomi-Nutzerbasis für sein Ökosystem und die Werbung gewinnen konnte.

The Trade Desk wuchs zuletzt um 39 % auf 301 Mio. US-Dollar. Ein Nettoergebnis in Höhe von 59,4 Mio. US-Dollar zeigt schon jetzt, wie profitabel das Unternehmen ist. Der globale Werbemarkt dürfte jedoch eher ein Milliarden-Volumen besitzen. Ja, sogar ein dreistelliges Milliarden-Volumen. Wir erkennen daher eigentlich recht einfach, wie groß die Chance des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 43 Mrd. US-Dollar ist. Hinein- und darüber hinauswachsen, das erscheint langfristig orientiert möglich.

