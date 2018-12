Axon Enterprise: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Kurs der Aktie Axon Enterprise stand am 28.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 43,03 USD. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Axon Enterprise einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Axon Enterprise jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Axon Enterprise liegt bei 57,47, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Axon Enterprise bewegt sich bei 54,49. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Axon Enterprise haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Axon Enterprise wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Axon Enterprise vor. Das Kursziel für die Aktie der Axon Enterprise liegt im Mittel wiederum bei 57,22 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 43,03 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 32,98 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Axon Enterprise insgesamt die Einschätzung "Buy".