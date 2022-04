Axon Enterprise: Diese 85 % führen zum Verkauf von 7.000 weiteren Bodycams!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) rollt sein eigenes Geschäft sukzessive weiter aus. Wie wir zuletzt erkennen könnten, nimmt das internationale Wachstum immer weiter an Fahrt auf. Nicht nur US-Behörden setzen auf die Stärke der Funktionalität des Ökosystems und der Tech-Lösungen.

Passend zum Ende des ersten Quartals kann das Management von Axon Enterprise einen weiteren Top-Deal verkünden. Dabei geht es um den Verkauf von weiteren 7.000 Bodycams in Brasilien. Aber auch darum, wie sehr die Gerätschaften des US-Unternehmens für die brasilianische Polizei in Sao Paulo bereits einen Nutzen stiften.

Axon Enterprise: 7.000 Bodycams nach erfolgreichem Start!

Die einfachen Details sind relativ leicht zu klären: Das Management von Axon Enterprise kann einen weiteren Top-Deal von 7.000 Bodycams vorweisen. Die Militärpolizei in Sao Paulo kauft die Bodycams und setzt auch in Zukunft auf Evidence.com und Axon Respond. Das heißt, dass diese Bodycams das Ökosystem und die Reichweite lediglich vervollständigen.

Aber blicken wir auf den Auslöser, der jetzt zu diesem Top-Deal führt. Wie Axon Enterprise nämlich im Rahmen der Pressemitteilung sagt, hätten die Bodycams einen positiven Einfluss. So hätte die Tötungsrate bei Polizisten seit dem Einsetzen der Körperkameras um 85 % nachgelassen. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Kennzahl. Und unterstreicht die Mission des US-Unternehmens, insbesondere das Schützen von Leben in den Vordergrund zu rücken.

Nun setzt jedenfalls die Militärpolizei von Sao Paulo auch in Zukunft stärker auf die Lösungen von Axon Enterprise. Wir können sehr viele Dinge von dieser Schlagzeile mitnehmen. Egal ob es das internationale Wachstum ist oder aber der Ausbau des Ökosystems. Aber vor allem, dass die Investitionsthese auch in qualitativer Hinsicht aufzugehen scheint.

Sicherheit: Der prägende Megatrend

Die Wachstumsgeschichte von Axon Enterprise ist von solchen Deals abhängig. Aber im Kern geht es darum, dass der Megatrend Sicherheit auch in Zukunft ein tragendes Fundament ist. Das US-Unternehmen kann nun jedenfalls auch in qualitativer Hinsicht einen positiven Impuls zeigen. Schließlich ist die stark gesunkene Tötungsrate ein wirklich starker qualitativer Indikator. Wobei sich der Erfolg natürlich reproduzieren muss.

Das Management taxiert den Gesamtmarkt auch weiterhin auf 52 Mrd. US-Dollar und mit diesen Deals sichert sich das Management einen immer größeren Anteil an diesem Kuchen. Mit der Mission, Menschenleben zu schützen, können Investoren auch in Zukunft weiterhin von einem starken und positiven Geschäftsmodell profitieren. Wobei eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,8 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 10 für dieses Potenzial preiswert sind. Beim Wachstum mangelt es derzeit jedenfalls nicht.

