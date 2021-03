Axios, The Athletic Aktie: Wahnsinn!

Zwei digitale Medienverlage sind in Gesprächen, um zu fusionieren und einen Börsengang über SPAC zu prüfen, um den fragmentierten Markt zu konsolidieren.

Axios und The Athletic haben eine Fusion und Pläne für einen Börsengang über SPAC diskutiert, so Quellen gegenüber dem Wall Street Journal. Ein möglicher Deal würde das Nachrichten-Startup Axios mit dem Sportmedienverlag The Athletic kombinieren.

Axios-CEO Jim VandeHei wurde letzte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung