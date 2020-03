Axiom Space plant die erste vollständig private bemannte Mission zur Internationalen Raumstation

Houston (ots/PRNewswire) - Axiom Space gab heute bekannt, dass es den erstenvollständig privaten bemannten Raumflug der Geschichte zur InternationalenRaumstation plant.Axiom hat einen Vertrag mit SpaceX für einen Crew-Dragon-Flug unterzeichnet, dereinen von Axiom professionell ausgebildeten Commander zusammen mit drei privatenAstronauten zur und von der Internationalen Raumstation transportieren wird. DieMission, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 starten soll, wird es derCrew ermöglichen, an Bord der ISS zu leben und mindestens acht Tage langMikrogravitation und Ansichten der Erde von der großen, ehrwürdigen Station zuerfahren."Dieser geschichtsträchtige Flug wird einen Wendepunkt auf dem Weg zu einemuniversellen und routinemäßigen Zugang zum Weltraum darstellen", sagte Axiom-CEOMichael Suffredini. "Dies wird nur die erste von vielen Missionen zur ISS sein,die vollständig von Axiom Space bemannt und verwaltet wird - eine Premiere fürein kommerzielles Unternehmen. Die Sicherstellung des Transports zur ISS ist einbedeutender Fortschritt auf dem Weg zu diesem Ziel, und wir freuen uns, beidiesen Bemühungen mit SpaceX zusammenzuarbeiten.Dies ist die erste der von Axiom vorgeschlagenen "Vorläufermissionen" zur ISS,die im Rahmen des 2016 mit der NASA geschlossenen Space Act-Abkommens (SAA)geplant sind. Derzeit laufen Gespräche mit der NASA für zusätzlicheVereinbarungen zur Genehmigung der privaten Astronautenmissionen zur ISS.Axiom plant bis zu zwei bemannte kommerzielle Astronautenflüge zur ISS pro Jahr,je nachdem welche Flugmöglichkeiten von der NASA zur Verfügung gestellt werden,während gleichzeitig eine eigene, privat finanzierte Raumstation gebaut wird."Seit 2012 befördert SpaceX in Partnerschaft mit der NASA die InternationaleRaumstation mit Versorgungsgütern und im Laufe dieses Jahres werden wir zumersten Mal NASA-Astronauten fliegen", sagte Gwynne Shotwell, President und ChiefOperating Officer von SpaceX. "Dank Axiom und ihrer Unterstützung durch die NASAwerden nun Missionen mit privater Besatzung einen noch nie dagewesenen Zugangzur Raumstation haben, was die Kommerzialisierung des Weltraums vorantreibt undeine neue Ära der Erforschung durch den Menschen einleiten wird."Mit der großen Erfahrung seines Teams in der bemannten Raumfahrt dient Axiom alszentrale Anlaufstelle für die Überwachung aller Aspekte seiner Missionen. Nebendem Vertrag mit SpaceX über ein Crew Dragon-Vehikel für den Transport derBesatzung zur ISS umfasst der Komplettservice von Axiom für die Mission, bei derzwei Tage im Transit und mindestens acht Tage an Bord der ISS verbracht werden,Schulung, Missionsplanung, Hardware-Entwicklung, Lebenserhaltung, medizinischeUnterstützung, Versorgung der Besatzung, Hardware- undSicherheitszertifizierungen, Operationen im Orbit und das gesamteMissionsmanagement.Axiom ging kürzlich als Sieger einer Ausschreibung der Nasa hervor, in welcheres darum ging, weitere Stationsmodule mit kommerzieller Nutzung anzukoppeln.Durch die Einrichtung dieses "Axiom Segments" wird das nutzbare und bewohnbareVolumen der ISS deutlich gesteigert. Erreicht die ISS das Datum ihrerAußerdienststellung, wird das Axiom Segment abgekoppelt und als frei fliegendekommerzielle Raumstation weiter betrieben.Dadurch dass Axiom den Markt für den sofortigen Zugang zum Weltraum bedient undgleichzeitig die zukünftige Plattform für eine globale Nutzerbasis aufbaut, istdas Unternehmen führend bei der Entwicklung und Bewohnbarmachung der niedrigenErdumlaufbahn jetzt und in Zukunft.Informationen zu Axiom SpaceAxiom wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, die menschliche Zivilisation inden Orbit zu erweitern. Das Ziel ist eine prosperierende Zukunft für alle undüberall. Während man das Axiom Segment baut und ins All bringt, um eines Tagesdie erste kommerzielle Raumstation zu bilden, ermöglicht Axiom schon heute denZugang zur ISS durch die Durchführung von bemannten Missionen für Berufs- undPrivatastronauten. Weitere Informationen über Axiom sind unterwww.axiomspace.comerhältlich.Pressekontakt:Beau Holderbeau@axiomspace.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140861/4539096OTS: Axiom SpaceOriginal-Content von: Axiom Space, übermittelt durch news aktuell