Axiom Space bildet Oberst Walter Villadei von der italienischen Luftwaffe als professionellen Astronauten für zukünftige Weltraummissionen aus

Houston (ots/PRNewswire) -Axiom Space, Inc., das führende Unternehmen für bemannte Raumfahrt und bemannte Raumfahrtinfrastruktur, gab am Dienstag bekannt, dass es Oberst Walter Villadei von der italienischen Luftwaffe (ItAF) in seinem Hauptquartier in Houston willkommen geheißen hat, um im Johnson Space Center (JSC) der NASA eine Astronautenausbildung im Rahmen der professionellen Astronautendienste von Axiom zu beginnen.Durch eine Partnerschaft mit KBR und der NASA ist Axiom, das professionelle und private Astronauten ausbildet und fliegt, in der Lage, potenziellen Astronautenanwärtern Zugang zu Einrichtungen, Ausbildern und Schulungen der NASA zu verschaffen. Die Flugkandidaten absolvieren den Axiom-Lehrplan über viele Monate hinweg, um sich auf das Leben und die wichtige Arbeit im Weltraum vorzubereiten.„Ich freue mich sehr, nach meiner Qualifikation als Kosmonaut mit der Ausbildung zum Berufsastronauten bei Axiom zu beginnen", sagte Oberst Villadei. „Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die italienische Rolle bei der Ausweitung der bemannten Weltraumforschung zu unterstützen, die historische, starke Partnerschaft zwischen Italien und den USA voranzutreiben und neue Möglichkeiten in der Technologieentwicklung sowie Chancen für neue Generationen von Wissenschaftlern und Ingenieuren zu eröffnen. Als erster internationaler Astronautenpraktikant von Axiom ist es mir eine Ehre, zum Aufbau einer engeren Beziehung zwischen Axiom und Italien beizutragen."Axiom Space und die italienische Luftwaffe unterzeichneten am 1. November 2021 einen Vertrag, der den Grundstein für die Vorbereitung von Oberst Villadei auf eine zukünftige Axiom-Forschungsmission legt.Die Ausbildung von Villadei fügt einer wichtigen und wachsenden Partnerschaft zwischen Italien und Axiom Space eine weitere Dimension hinzu. Das italienische Unternehmen Thales Alenia Space, das auf eine reiche Erfahrung in der bemannten Raumfahrt zurückblicken kann - unter anderem auf den Bau von Modulen für die Internationale Raumstation -, baut derzeit die Primärstruktur für die ersten beiden Module der weltweit ersten kommerziellen Raumstation von Axiom. Beide Module werden nach Houston transportiert, um dort alle betriebsfähigen Teilsysteme zu installieren und vor dem geplanten Start in den Jahren 2024 und 2025 für die Besatzung und die wissenschaftliche Nutzung ausgerüstet zu werden.Weitere Gespräche mit italienischen Beamten sind im Gange, um eine umfassendere Zusammenarbeit mit der italienischen Industrie und eine substanzielle Beteiligung an der Axiom Station zu unterstützen, deren Start und Betrieb neue Märkte in der erdnahen Umlaufbahn erschließen wird - ein wesentlicher Schritt zur Schaffung einer nachhaltigen Raumfahrtindustrie, die die Erforschung von Mond und Mars ermöglicht.„Italiens Beiträge zur Raumfahrt und seine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten reichen Jahrzehnte zurück und reichen als wichtiger Partner von Axiom auch in die Zukunft", sagte Michael Suffredini, Präsident und CEO von Axiom. „Wir freuen uns über die neue Rolle Italiens als Partner in der kommerziellen Raumfahrt, beginnend mit der Ausbildung von Oberst Villadei, und sind gespannt auf künftige Vereinbarungen, die diese Beziehung vertiefen, während wir gemeinsam daran arbeiten, die Besiedlung des erdnahen Orbits und die Kommerzialisierung für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung voranzutreiben."Über Axiom SpaceAxiom Space, der führende Anbieter von Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt und Entwickler einer bemannten Raumfahrtinfrastruktur, lässt sich von der Vision eines blühenden Zuhauses im Weltraum leiten, von dem jeder Mensch überall profitieren kann. Das 2016 gegründete Unternehmen Axiom erschließt neue Märkte in der erdnahen Umlaufbahn, indem es durchgehende Missionen zur Internationalen Raumstation durchführt und deren Nachfolger privat entwickelt - ein dauerhaftes kommerzielles Ziel in der Erdumlaufbahn, das das menschliche Wachstum außerhalb des Planeten unterstützt und ungeahnte Vorteile nach Hause bringt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1723249/Axiom_Space_WV_Official.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3408342-1&h=2680878386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3408342-1%26h%3D4050940473%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1723249%252FAxiom_Space_WV_Official.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1723249%252FAxiom_Space_WV_Official.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1723249%2FAxiom_Space_WV_Official.jpg)Pressekontakt:beau@axiomspace.comOriginal-Content von: Axiom Space, übermittelt durch news aktuell