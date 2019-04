Axel Voss zeigte nicht die gestreckten Mittelfinger

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Trotz heftigen Widerstands im Netz und auf derStraße hat das Europaparlament am 26. März 2019 der Reform desUrheberrechts zugestimmt. Auf Facebook wurde daraufhin ein Foto desCDU-Europaparlamentariers Axel Voss verbreitet, auf dem er im Plenumseine beiden gestreckten Mittelfinger zeigt. Im Bildtext heißt es:"So zeigt er seine Freunde dafür (sic) die Bürger Europas in ihrenRechten zu beschneiden: (...) Er zeigt Ihnen seine Stinkefinger."BEWERTUNG: Das Foto ist gefälscht.FAKTEN: Voss hatte die umstrittene Urheberrechtsreformfederführend mit den EU-Staaten verhandelt und war so zu einem derbekanntesten Ziele ihrer Kritiker geworden. Der Post mit demMittelfinger-Foto tauchte am 26. März 2019 auf dem Facebook-Account"Wahrheiten jenseits der Massenmedien" auf. Die ZDF-Satiresendung"heute-show" hatte dasselbe Bild mit der gleichen obszönen Gestezuvor via Twitter verbreitet.https://twitter.com/heuteshow/status/1110513187965816833Das Foto mit Voss, als er im EU-Parlament die Zunge in denMundwinkel legt, existiert tatsächlich - allerdings hebt er imOriginal seine beiden Daumen (und nicht die Mittelfinger). Zudementstand das ursprüngliche Foto nicht im März 2019, sondern währendeiner Sitzung in Straßburg am 12. September 2018. Seinerzeit hattedie Reform eine wichtige Hürde genommen, nach welcher Voss in dieVerhandlungen mit den EU-Staaten eintreten konnte.Im Video dieser Plenarsitzung ist Voss zu sehen (ab 23:00), wie erwährend der Abstimmung beide Daumen hebt und damit die anderenParlamentarier auffordert, auch für die Reform zu votieren:http://ots.de/OA3HUmAls er beinahe selbst vergisst, das Abstimmungsknöpfchen zudrücken, legt er lachend die Zunge in den Mundwinkel (23:15). DenStinkefinger zeigt er hingegen nicht.Pressekontakt:- Kontakt zum dpa-Faktencheckteam: faktencheck@dpa.com© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Die vorstehenden Inhalte sindurheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung von Texten, Grafiken undBildern ohne vertragliche Vereinbarung oder sonstige ausdrücklicheZustimmung der dpa unzulässig. Dies gilt insbesondere für dieVerbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe sowieSpeicherung, Bearbeitung oder Veränderung. Alle Rechte bleibenvorbehalten.Original-Content von: dpa-Faktencheck, übermittelt durch news aktuell