Axel Springer verkleinert Vorstand: Andreas Wiele künftig als Senior Advisor für KKR tätig

Berlin (ots) - Dr. Andreas Wiele, 57, wird Ende Mai 2020 nach fast 20 Jahrensein Vorstandsmandat aufgeben und aus der Axel Springer SE ausscheiden. Daraufhaben sich der Aufsichtsrat und Andreas Wiele im besten gegenseitigenEinvernehmen verständigt.Wiele ist seit Oktober 2000 Mitglied im Axel-Springer-Vorstand. Er verantwortetezahlreiche Ressorts. Zunächst die Bereiche Internationales und Zeitschriften,dann zusätzlich das Segment Elektronische Medien, gefolgt von der Verantwortungfür die BILD-Gruppe und die Zeitschriften. Seit 2014 ist er Vorstand ClassifiedsMedia, die für mehr als 60 Prozent des Konzernergebnisses stehen, und, bis 2018,Marketing Media und CEO von Axel Springer Digital.Wiele wird im kommenden Jahr Mitglied im weltweiten KKR Senior Advisory Boardund künftig die Arbeit von KKR im Bereich der Technologie-, Medien- undTelekommunikationsbranche weltweit sowie branchenübergreifend in Deutschlandunterstützen. Darüber hinaus will er sich als Unternehmensgründer und Investoretablieren.Im Zuge seines Ausscheidens wurde eine Verkleinerung des Vorstands beschlossen.Um den operativen und organisatorischen Strukturen zu entsprechen, wurdenbereits zum ersten Halbjahr 2019 die Aktivitäten, die im Segment ClassifiedsMedia zusammengefasst sind, in zwei Gruppen neu geordnet. Zum einen dieJob-Classifieds unter dem Dach von StepStone und zum anderen die übrigenAktivitäten unter dem Namen AVIV-Gruppe. Hierzu gehören im Wesentlichen dieImmobilienangebote und Yad 2. Die Zuständigkeiten für das Segment ClassifiedsMedia im künftig vierköpfigen Gremium werden mit dem Ausscheiden von Dr. AndreasWiele wie folgt neu verteilt.Dr. Stephanie Caspar, 45, Vorstand News Media National und Technology, wirdspätestens zum 1. Juni 2020 aus dem Vorstandsressort Classifieds Mediazusätzlich die AVIV-Gruppe übernehmen. Gleichzeitig übernimmt Jan Bayer, 49,Vorstand News Media International, zusätzlich die Zuständigkeit für dieStepStone-Gruppe.Dr. Andreas Wiele: "Ich bin dankbar, dass ich über so einen langen Zeitraum einUnternehmen mitgestalten durfte, bei dem ich nie nur Manager war, sondern dessenWerten und Menschen ich mich immer tief verbunden fühlte. Nun bin ich imrichtigen Alter und besitze die erforderlichen Erfahrungen, um in einem neuenBetätigungsfeld mit voller unternehmerischer Verantwortung und Selbständigkeitneu durchzustarten. Meine Verbundenheit mit Axel Springer bleibt ganz sicherbestehen, und ich freue mich, dass mit der neuen Gesellschafterstruktur dieWeichen für neues Wachstum gestellt werden."Ralph Büchi, Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer SE, dankte AndreasWiele: "Die einzigartige, erfolgreiche digitale Transformation und dasbeeindruckende Wachstum als Medien- und Technologieunternehmen hat Axel Springervor allem auch Andreas Wiele zu verdanken. Ihm gebühren unser großer Dank undAnerkennung für diese außergewöhnliche Leistung."Büchi weiter: "Mit der Neuzuordnung unseres Kerngeschäftsfeldes ClassifiedsMedia bei Stephanie Caspar und Jan Bayer in einem künftig kleinerenVorstandsteam sind wir für die vor uns liegenden Herausforderungen bestensaufgestellt."Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Seit fast 30Jahren kenne ich Andreas Wiele und habe somit fast mein gesamtes Berufsleben inenger und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit ihm verbringen dürfen. Seineuneingeschränkte Integrität und Loyalität, seine Fachkompetenz und seinErfolgswille und immer wieder seine Offenheit, auch mutig neue Wege zu gehen,werde ich sehr vermissen."Pressekontakt:Edda FelsLeiterin Unternehmenskommunikation+49 30 2591 77600edda.fels@axelspringer.deOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell