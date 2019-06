Axel Springer schließt Investorenvereinbarung mit KKR zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Hinweis: Telefonkonferenz für Medienvertreter, 12.Juni 2019, 10:00 MEZ. Einwahlnummer: +49 (0) 69 566 038 000- KKR wird freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an sämtlicheAktionäre zum Preis von EUR 63,00 in bar abgeben- Vorstand und Aufsichtsrat heißen strategische Partnerschaft mitKKR sowie freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot willkommen- Axel Springer profitiert von neuem strategischen undfinanziellen Partner, der das langfristige Wachstum und dieInvestitionsstrategie unterstützt- Aktionäre profitieren von erheblicher Prämie von 39,7 Prozentauf unbeeinflussten Aktienkurs sowie sofortiger und sichererWertrealisierung- Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und MathiasDöpfner haben mit KKR eine Aktionärsvereinbarung getroffen undwerden ihre Anteile weiterhin haltenAxel Springer SE ("Axel Springer" oder das "Unternehmen") hatheute eine Investorenvereinbarung mit Traviata II S.à r.l., einerHoldinggesellschaft ("Investor") im Besitz von Fonds, die von derBeteiligungsgesellschaft KKR gehalten werden, getroffen. Im Zugedessen soll eine strategische Partnerschaft eingegangen werden, diedie langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie desUnternehmens unterstützt. In diesem Zusammenhang hat der Investorseine Absicht mitgeteilt, für sämtliche ausstehenden Aktien von AxelSpringer ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das"Angebot") in Höhe von EUR 63,00 je Aktie in bar (der"Angebotspreis") abzugeben.Die heutige Ankündigung und das Angebot von KKR sind das Ergebniseiner Überprüfung strategischer Optionen sowie eines sorgfältiggeführten Prozesses, der vom Vorstand von Axel Springer imZusammenhang mit der Wachstumsstrategie in die Wege geleitet wurde.Diese Wachstumsstrategie wurde im Dezember 2018 vorgestellt.Der Vorstand von Axel Springer hat verschiedene Optionen geprüft,darunter die Suche nach einem verlässlichen und engagierten Investorsowie strategischen Partner, der die Umsetzung derUnternehmensstrategie mitträgt und zugleich den Aktionären von AxelSpringer die Möglichkeit gibt, einen erheblichen Anteil desangestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus zu sichern.Partnerschaft zur Verfolgung neuer WachstumschancenAxel Springer möchte ein weltweit führender Anbieter von digitalemJournalismus und digitalen Rubrikenangeboten werden. KKR verfügt übererhebliche Expertise in den Bereichen Digital und Medien sowie einebeeindruckende Bilanz an erfolgreichen Investitionen in Deutschlandund in ganz Europa. Der Investor stellt für Axel Springer einenstarken strategischen und finanziellen Partner dar. KKR unterstütztdie Strategie von Axel Springer, die vorsieht, in weitereWachstumsprojekte zur langfristigen Wertgenerierung zu investieren.Darüber hinaus sind sich die Parteien einig, dass Axel Springer auchin Zukunft über sämtliche Kanäle hinweg, national wie international,eine führende Stimme für unabhängigen Journalismus sein wird.Anpassung der PrognoseDer Vorstand ist von den Vorteilen der langfristigenWachstumsstrategie des Unternehmens überzeugt. Sie zielt darauf ab,weiteres Wachstumspotenzial in den Bereichen Classifieds unddigitaler Journalismus zu heben. Der Vorstand hält daher an den fürdie Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geplanten Investitionen fürdas Geschäftsjahr 2019 fest, obwohl die gesamtwirtschaftlicheEntwicklung schwächer als geplant verläuft, wodurch dieErlösentwicklung vor allem bei den Job Classifieds schwächerausfällt. Hieraus und aus der zwischenzeitlich in Frankreichverabschiedeten Digitalsteuer ergibt sich eine teilweise Anpassungder für 2019 erwarteten Umsatzerlös- und Ergebnisentwicklung. AxelSpringer erwartet deshalb, dass der Konzernumsatz im Geschäftsjahr2019 auf berichteter Basis im niedrigen einstelligen Prozentbereichzurückgehen und organisch im niedrigen einstelligen Prozentbereichansteigen wird. Das bereinigte EBITDA soll einen Rückgang immittleren einstelligen Prozentbereich (berichtet) zeigen bzw.organisch auf Vorjahresniveau liegen. Der Umsatz im SegmentClassifieds Media soll berichtet auf Vorjahresniveau liegen bis zueinem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich und organischim mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ansteigen. AxelSpringer erwartet, dass das bereinigte EBITDA im Segment ClassifiedsMedia einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich(berichtet) ausweisen und organisch auf Vorjahresniveau liegen wird.Wesentlicher Inhalt des AngebotsDer Angebotspreis beinhaltet eine überaus attraktive Prämie vonrund 39,7 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EUR 45,10vom 29. Mai 2019, dem letzten Börsenschlusskurs, bevor Gespräche mitKKR über eine mögliche strategische Investition in Axel Springerbestätigt wurden. Der Angebotspreis beinhaltet ferner einen Aufschlagvon rund 31,5 Prozent auf den unbeeinflussten dreimonatigenvolumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 47,93 und eineerhebliche Prämie auf das von Bloomberg ermittelte Analystenkurszielim Median von EUR 55,80, jeweils bezogen auf den 29. Mai 2019. DasAngebot impliziert einen Equity Value von Axel Springer von circa EUR6,8 Milliarden. Die Durchführung setzt eine Mindestannahmequote von20 Prozent sowie den Erhalt weiterer üblicher Vollzugsbedingungenvoraus, darunter außenwirtschaftliche Genehmigungen sowieKartellfreigaben.Vorstand und Aufsichtsrat von Axel Springer befürworten dasAngebot und die strategische Partnerschaft. Vorbehaltlich dersorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und der Wahrnehmung ihrergesetzlichen Verpflichtungen gehen Vorstand und Aufsichtsrat von AxelSpringer davon aus, in ihrer begründeten Stellungnahme den Aktionärendes Unternehmens zu empfehlen, das Angebot anzunehmen.InvestorenvereinbarungAxel Springer hat eine Investorenvereinbarung mit KKRbeziehungsweise mit von Friede Springer und Mathias Döpfnerkontrollierten Beteiligungsgesellschaften geschlossen. Aus derInvestorenvereinbarung gehen die wesentlichen Eckpfeiler sowie dierechtliche Struktur der vereinbarten Transaktion hervor. Außerdemsind darin zukünftige Corporate-Governance-Richtlinien für dasUnternehmen im Anschluss an eine erfolgreiche Angebotsumsetzungfestgehalten. Insbesondere wird Axel Springer weiterhin eineEuropäische Aktiengesellschaft (European Stock Corporation, SE)bleiben. Wie in der Investorenvereinbarung vorgesehen, unterstützendie Parteien die langfristige Strategie von Axel Springer. Diejournalistische Unabhängigkeit der Medienangebote von Axel Springerwird erhalten bleiben.Zukünftige UnternehmensführungDie derzeitigen Aktionäre Friede Springer, die 42,6 Prozent derAnteile kontrolliert, und der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner,der 2,8 Prozent der Anteile besitzt, haben mit dem Investor gesondertvereinbart, ihre Beteiligungen an der Axel Springer SE zu behalten.Die Aktionärsvereinbarung ist abhängig vom Abschluss des Angebots undsieht vor, dass keine Entscheidungen auf Gesellschafterebene ohne dieZustimmung von Friede Springer getroffen werden können. Damit ist dieKontinuität in Bezug auf die Governance und die Unternehmensführunggewährleistet.Die derzeitigen Vorstandsmitglieder von Axel Springer werdenweiterhin das Unternehmen führen. Der Aufsichtsrat wird sich auch inZukunft unter der Führung des derzeitigen Vorsitzenden Ralph Büchiaus neun Mitgliedern zusammensetzen. Unter der Voraussetzung, dassdas Angebot erfolgreich ist und alle Bedingungen erfüllt werden, wirdder Investor eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von AxelSpringer anstreben.Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, sagte:"Der Vorstand begrüßt eine mögliche Partnerschaft mit KKR, da sie fürdas Unternehmen eine hervorragende strategische Perspektive eröffnet.Unsere Wachstumspläne werden in den nächsten Jahren erheblicheInvestitionen in Mitarbeiter, Produkte, Technologie und Markenerfordern. Durch die strategische Partnerschaft mit KKR könnten wirerhebliche Wachstumschancen ergreifen, da wir uns zusätzlichefinanzielle Ressourcen erschließen und uns zugleich von der reinenFokussierung auf kurzfristige Finanzziele lösen. KKR ist einlangfristig orientierter Partner, der unser Engagement fürunabhängigen Journalismus und unsere Unternehmensbestimmung, zufreien Entscheidungen beizutragen, respektiert und mitträgt."Julian Deutz, Finanzvorstand von Axel Springer, sagte: "AlsVorstand von Axel Springer konzentrieren wir uns voll darauf, dasbestmögliche Ergebnis für unsere Aktionäre zu erzielen. Das Angebotvon EUR 63,00 beinhaltet eine attraktive Prämie und ist das Ergebniseines vom Vorstand gewissenhaft geführten Prozesses."Friede Springer sagte: "Unsere journalistischen Prinzipien undunsere Unternehmenskultur bleiben die Grundlage, auf die wir bauenund in die wir vertrauen. KKR wäre ein guter Partner, der diesgenauso sieht und mit dem Axel Springer die nächsten bedeutendenSchritte vollziehen könnte."Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Axel Springer,sagte: "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass die geplantePartnerschaft mit KKR eine ausgezeichnete Gelegenheit für AxelSpringer ist. Sie baut auf den Stärken und Werten des Unternehmensauf und ebnet gleichzeitig den Weg für signifikante zusätzlicheWachstumschancen. Axel Springer bleibt eine wichtige journalistischeStimme im In- und Ausland. Dies wird auch durch das langfristigeEngagement von Friede Springer und die Kontinuität im Vorstandsichergestellt."Der Investor wird die Angebotsunterlage gemeinsam mit weiterenInformationen in Bezug auf das öffentliche Übernahmeangebot auffolgender Website zugänglich machen: www.traviata-angebot.de.Für Axel Springer SE agieren Allen & Company LLC sowie GoldmanSachs als Finanzberater, Hengeler Mueller fungiert als Rechtsberater.Lazard & Co ist mit der Beratung des Aufsichtsrats der Axel SpringerSE in finanziellen Fragen betraut.Wichtiger HinweisDiese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme von Vorstandoder Aufsichtsrat zu dem angekündigten Angebot dar. Vorstand undAufsichtsrat werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durchden Investor eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben.Den Aktionären wird empfohlen, die Stellungnahme vollständig zulesen, bevor sie ihre Entscheidung über Annahme oder Ablehnung desAngebots treffen. Alleinverbindlich für das Angebot selbst ist dieAngebotsunterlage des Investors. Aktionäre sollten ebenfallsbeachten, dass es sich bei ihren Aktien von Axel Springer SE umvinkulierte Namensaktien handelt, die nur mit Zustimmung derGesellschaft übertragen werden können. Vorstand und Aufsichtsrat vonAxel Springer SE werden ihre bisherige Praxis der Zustimmung zurÜbertragung von Aktien unter Berücksichtigung ihrer Unterstützung desangekündigten Angebots fortsetzen.Über Axel SpringerAxel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und inmehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrervielfältigen Medienmarken (u.a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER,POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIVGroup) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen fürihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhauszu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreichabgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtesWachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismusund bei den digitalen Rubrikenangeboten werden. Das Unternehmen hatseinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete AxelSpringer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber.EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.Pressekontakt:Axel Springer SEEdda Fels+49 30 2591 77600edda.fels@axelspringer.comOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell