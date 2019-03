Axel Springer prüft Kauf des Ebay-Kleinanzeigen-Geschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - 21. März 2019 - Der Medienkonzern Axel Springerspielt eine Übernahme des Kleinanzeigen-Geschäfts von Ebay durch.Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (April-Ausgabe)rechnet das Berliner Medienunternehmen seit März mögliche Variantenfür einen Kauf der Ebay Classifieds Group (ECG) durch, die Ebaywahrscheinlich zum Verkauf stellen wird. "Es ist klar, dass uns dasinteressiert", sagte ein Verantwortlicher bei Springer gegenüber'Capital'. Der Verkauf der Ebay-Tochter scheint möglich, da Ebay seitdiesem Monat auf Druck zweier aktivistischer Hedge-Fonds - allenvoran der US-Fonds Elliot - sein Portfolio überprüft und sich bei demProzess von der Investmentbank Goldman Sachs beraten lässt.ECG, zu der Kleinanzeigen-Portale in Deutschland wie der Automarktmobile.de oder Ebay Kleinanzeigen gehören, hat 2018 weltweit gut eineMilliarde Dollar umgesetzt. Knapp die Hälfte davon dürfte aus demDeutschlandgeschäft stammen. In der Branche wird über möglicheKaufpreise von rund zehn Milliarden Dollar spekuliert - eineGrößenordnung, die auch für Springer "schwer zu stemmen" sein dürfte.Denkbar ist aber, dass sich der Konzern bei so einem Deal wie schonvor Jahren einmal mit einem Finanzinvestor zusammentut.Pressekontakt:Joachim Haack, G+J Kommunikation Wirtschaftc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell