Axel Springer investiert und spart zugleich, um bei BILD und WELT digitalen Journalismus zu stärken und Strukturen zu verschlanken

Berlin (ots) - Mehr als 100 Millionen Euro Investitionen in dennächsten drei Jahren in Wachstumsprojekte bei BILD und WELT wieLive-Berichterstattung, Paid Content und Sport / Kosteneinsparungenvon 50 Millionen Euro im Bereich News Media National geplantIm Bereich News Media National sollen in den nächsten drei Jahreninsgesamt mehr als 100 Millionen Euro investiert werden, vor allem ineine Live-Video-Strategie von BILD. Bei WELT steht einContributoren-Modell mit einem Netzwerk aus Experten undKommentatoren im Vordergrund der Investitionen. Beide Marken strebeneinen erheblichen Ausbau der digitalen Abonnentenbasis an. Zugleichsoll bei News Media National die aktuelle Kostenbasis durchstrukturelle Maßnahmen um 50 Millionen Euro gesenkt werden.Die Neuausrichtung folgt der Überzeugung, dass die aktuelleEntwicklung der Mediennutzung für BILD und WELT große Chancen bietet.Die Wachstumsinitiative konzentriert sich deshalb auf diejournalistischen Marken BILD und WELT: BILD soll zur attraktivstenLive-Plattform für News, Entertainment und Sport werden und alsDeutschlands größte Medienmarke auch auf TV-Bildschirme gebrachtwerden. Für WELT wird der erfolgreiche Paid Content-Bereichausgebaut. Zudem erfolgt im kommenden Jahr der Umzug in denAxel-Springer-Neubau mit einem gemeinsamen Newsroom für Fernsehen,Digital und Print. Ein redaktionelles, markenübergreifendesSport-Kompetenzzentrum produziert auf die jeweiligen Markenzugeschnittene Inhalte für WELT, BILD und SPORT BILD. Zudem istgeplant, über die hohe Relevanz bei Sportfans neue Geschäftsmodelleund Zielgruppen zu erschließen.Gleichzeitig wird dort gespart und Personal reduziert, wo dasGeschäft weiterhin rückläufig ist. Neben Vorruhestandsregelungen undFluktuation soll ein Freiwilligenprogramm mit finanziellen Anreizensowie individuell zugeschnittenen Qualifizierungsmöglichkeiten dieVeränderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtern.Konkret sollen unter anderem folgende Anpassungen erfolgen:Personalreduktion in den Verlagsstrukturen, den Redaktionen, beiMedia Impact und Sales Impact. Die Redaktionen von BILD und BILD amSONNTAG werden noch weiter zusammengeführt. Die B.Z. konzentriertsich ganz auf regionale Inhalte, die sie auch für den Berlin-Teil vonBILD liefert, umgekehrt liefert BILD die überregionalen Inhalte derB.Z. Die werktäglichen Ausgaben der WELT Kompakt sowie der WELTHamburg werden eingestellt. Das Wirtschaftsmagazin BILANZ wirdredaktionell in die WELT integriert. AUTO BILD und COMPUTER BILDwerden sich auf die beiden Haupttitel, erfolgreiche Spezialmagazineund die Erschließung neuer Geschäftsmodelle für die beiden starkenMarken konzentrieren. BILD, inklusive Regionalausgaben und B.Z., BILDam SONNTAG sowie WELT und WELT AM SONNTAG werden auch als gedruckteZeitungen weiter bestehen.Stephanie Caspar, Vorstand News Media National & Technology, AxelSpringer SE: "Wir gehen mit BILD und WELT jetzt den nächsten Schrittund investieren konsequent in die Zukunft der Marken. Vor allem beiVideo, Sport und Paid Content. Gleichzeitig wollen wir unsfokussieren und Strukturen in Bereichen, die nicht mehr wachsen,verkleinern. Das erfordert Einschnitte, leider auch bei Mitarbeitern,die sich täglich mit viel Leidenschaft für den Erfolg unsererjournalistischen Marken einsetzen. Wir setzen daher in erster Linieauf Freiwilligkeit, Fluktuation und Vorruhestandsregelungen undwerden alles tun, diesen notwendigen Wandel für alle Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter mit einem attraktiven Paket, das auch mitQualifizierungen für andere Jobprofile fit macht, so gut wie möglichzu unterstützen. Gleichzeitig zu sparen und zu investieren wirkt aufden ersten Blick widersprüchlich. Wir glauben: Es ist dieVoraussetzung für den Erfolg unserer Wachstumsstrategie."