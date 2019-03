Axel Springer investiert in Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Konzerngesamtjahresprognose erfüllt / Umsatz um 4,1Prozent gesteigert / Bereinigtes EBITDA legt um 14,3 Prozent zu /Organisches EBITDA mit 8,5 Prozent deutlich über Vorjahr / Umsatz derdigitalen Medien wächst organisch um 9,6 Prozent /Dividendenvorschlag auf EUR 2,10 je Aktie angehoben / Für 2019organisches Wachstum des bereinigten EBITDA im niedrigen bismittleren einstelligen Prozentbereich und des bereinigten Ergebnissesje Aktie im einstelligen Prozentbereich erwartetAxel Springer erreichte im Geschäftsjahr 2018 alle strategischenund wirtschaftlichen Ziele und festigte seine Position alserfolgreiches digitales Unternehmen. Der Konzern erfüllte bzw.übertraf teilweise seine im Jahresverlauf partiell nach obenangepasste Gesamtjahresprognose. Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge derdigitalen Aktivitäten legten weiter zu: Der Anteil der digitalenGeschäfte am Konzernumsatz stieg im Berichtszeitraum auf 70,6Prozent. Zudem erwirtschafteten sie 84,3 Prozent des bereinigtenKonzern-EBITDA. Das kräftige organische Wachstum der digitalen Medienspiegelte sich in einem konsolidierungs- und währungsbereinigtenUmsatzanstieg von 9,6 Prozent wider.Die Konzernerlöse verzeichneten im Geschäftsjahr 2018 ein Plus von4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Organisch legten sie um 3,8Prozent zu. Das um Kaufpreisallokationen und Sondereffekte bereinigteErgebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg um14,3 Prozent und lag auch organisch, also um Konsolidierungs- undWährungseffekte sowie Effekte aus der Einführung der neuenLeasingbilanzierung, mit einem Zuwachs von 8,5 Prozent deutlich überdem Vorjahreswert. Darüber hinaus nahm das bereinigte Ergebnis jeAktie um 5,1 Prozent zu, organisch um 8,3 Prozent. Für dasabgelaufene Geschäftsjahr werden Vorstand und Aufsichtsrat derHauptversammlung eine Dividendenausschüttung von EUR 2,10 je Aktievorschlagen (Vj.: EUR 2,00 je Aktie).Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE:"2018 haben wir alle Ziele erreicht und sie teilweise sogarübertroffen. Im Jahr 2019 wollen wir in Wachstum investieren, um einelangfristige Wertsteigerung zu sichern."Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Axel Springer seineneingeschlagenen Kurs konsequent weiter verfolgt. Das SegmentClassifieds Media entwickelte sich erneut sehr erfreulich und legtebei Umsatz und Ergebnis auch 2018 deutlich zu. Gleichzeitiginvestierte der Konzern gezielt in Akquisitionen und Beteiligungenzur Ergänzung des Portfolios. Im Segment News Media machten diedigitalen Medienangebote im In- und Ausland weitere Fortschritte.International erzielten vor allem INSIDER Inc. und UPDAY einkräftiges Wachstum. Aber auch die nationalen Kernmarken BILD und WELTtrugen mit zusammengenommen mehr als einer halben Million digitalerAbonnenten dazu bei, dass sich das Segment trotz strukturellerHerausforderungen gut behaupten konnte. Im Segment Marketing Mediawar die Entwicklung 2018 erneut von Portfoliooptimierungen geprägt.Neben den gezielten Ver- und Zukäufen hat der Konzern im vergangenenGeschäftsjahr zudem damit begonnen, die Kooperation zwischen idealound dem Segment News Media zu stärken, um interne Synergien besser zunutzen.Die Konzernergebnisse im Detail: Kräftiges organisches Wachstumbei Umsatz und ErgebnisAxel Springer steigerte im Geschäftsjahr 2018 den Konzernumsatz um4,1 Prozent auf EUR 3.180,7 Mio. nach EUR 3.055,5 Mio. im Vorjahr.Das operative Wachstum wurde dabei von positivenKonsolidierungseffekten aufgrund der Einbeziehung von Logic-Immo,Universum und affilinet unterstützt. Währungseffekte wirkten sichhingegen in Summe dämpfend aus. Konsolidierungs- undwährungsbereinigt übertrafen die Umsatzerlöse den Vorjahreswert um3,8 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs kräftig um 14,3 Prozent aufEUR 737,9 Mio. (Vj.: EUR 645,8 Mio.). Organisch lag das bereinigteEBITDA um 8,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die bereinigteEBITDA-Rendite übertraf mit 23,2 Prozent den Wert des Vorjahres von21,1 Prozent.Das bereinigte EBIT erhöhte sich aufgrund der insbesondere durchdie neue Leasingbilanzierung gestiegenen planmäßigen Abschreibungengegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent auf EUR 527,9 Mio. (Vj.: EUR504,0 Mio.). Auch hier wirkten sich Konsolidierungs- undWährungseffekte aus. Organisch stieg das bereinigte EBIT um 6,4Prozent. Die Rendite lag mit 16,6 Prozent auf dem Niveau desVorjahres (16,5 Prozent).Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 2,5 Prozent auf EUR335,7 Mio. (Vj.: EUR 327,5 Mio.). Aufgrund geringerer Ergebnisanteileanderer Gesellschafter erhöhte sich das bereinigte Ergebnis pro Aktieum 5,1 Prozent auf EUR 2,73 (Vj.: EUR 2,60). Organisch lag dasbereinigte Ergebnis pro Aktie 8,3 Prozent über dem Vorjahreswert.Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl von Axel Springer legte um3,2 Prozent von 15.836 auf 16.350 zu. Dieser Anstieg ist zu großenTeilen auf den Personalaufbau im Segment Classifieds Mediazurückzuführen.Prognose 2019: Steigende Umsatzerlöse für Gesamtkonzern erwartetFür das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Axel Springer SE mit einemAnstieg der Umsatzerlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich.Organisch geht der Konzern von einem Wachstum im niedrigen bismittleren einstelligen Prozentbereich aus. Für das bereinigte EBITDAist mit einem Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen. Dasorganische Wachstum des bereinigten EBITDA sollte im niedrigen bismittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Für das bereinigte EBITist aufgrund erhöhter Abschreibungen von einem Rückgang im niedrigeneinstelligen Prozentbereich auszugehen, organisch von einem Zuwachsim niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Entwicklung desbereinigten Ergebnisses je Aktie dürfte sich zwischen einem Ergebnisauf dem Niveau des Vorjahres und einem Rückgang im niedrigeneinstelligen Prozentbereich bewegen. Für die organische Entwicklungist von einem Anstieg im einstelligen Prozentbereich auszugehen.Die Umsatzerlöse im Segment Classifieds Media werdenvoraussichtlich ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigenzweistelligen Prozentbereich zeigen. Das organische Wachstum wirdebenfalls im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligenProzentbereich erwartet. Für das bereinigte EBITDA wird aufgrund vonerhöhten Investitionen in zukünftiges Wachstum mit einem Anstieg imniedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Derorganische Anstieg sollte im mittleren einstelligen Prozentbereichliegen. Beim bereinigten EBIT ist aufgrund erhöhter Abschreibungenmit einem Ergebnis auf dem Vorjahresniveau zu rechnen, organisch miteinem Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Im Segment News Media geht die Axel Springer SE von einem Rückgangder Umsatzerlöse im niedrigen bis mittleren einstelligenProzentbereich aus. Organisch rechnet der Konzern mit einem Rückgangder Erlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Beim bereinigtenEBITDA ist ein Wert auf dem Vorjahresniveau zu erwarten. Auchorganisch ist von einer stabilen Entwicklung auszugehen. Beimbereinigten EBIT rechnet die Axel Springer SE mit einem Rückgang imniedrigen einstelligen Prozentbereich, organisch ist von einemErgebnis auf dem Niveau des Vorjahres auszugehen.Im Segment Marketing Media ist mit einem Rückgang der Umsatzerlöseim niedrigen einstelligen Prozentbereich zu rechnen. Für dieorganische Entwicklung wird mit einem Wachstum der Umsatzerlöse imhohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Für das bereinigteEBITDA ist mit einem Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligenProzentbereich zu rechnen, organisch mit einem Wachstum im hoheneinstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Beimbereinigten EBIT geht die Axel Springer SE aufgrund von steigendenAbschreibungen von einem Rückgang im niedrigen einstelligenProzentbereich aus, organisch von einem Wachstum im hoheneinstelligen Prozentbereich.Für das Segment Services/Holding ist marktbedingt von einemRückgang der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereichauszugehen. Auch für die organische Entwicklung ist ein Rückgang imniedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erwarten. Für dasbereinigte EBITDA ist mit einem Rückgang im zweistelligenProzentbereich zu rechnen, organisch ebenfalls mit einem Rückgang imzweistelligen Prozentbereich. Beim bereinigten EBIT ist aufgrund vongeringeren Abschreibungen ein Rückgang im hohen einstelligen bisniedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erwarten. Organisch ist mitderselben Entwicklung zu rechnen.Digitale Medien und Auslandsgeschäft weiter starkAuch im Geschäftsjahr 2018 blieben die digitalen Aktivitäten derentscheidende Wachstumstreiber des Unternehmens. Sie steigerten denUmsatz um 10,5 Prozent auf EUR 2.206,5 Mio. (Vj.: EUR 1.996,5 Mio.).Zum organischen Wachstum von 9,6 Prozent trugen vor allem dieSegmente Classifieds Media und News Media bei.Die Erlöse aus dem Auslandsgeschäft entwickelten sich ebenfallspositiv. Sie erhöhten sich von EUR 1.329,8 Mio. auf EUR 1.406,5 Mio.,was einem Zuwachs von 5,8 Prozent entspricht. Ihr Anteil amKonzernumsatz stieg damit auf 44,2 Prozent (Vj.: 43,5 Prozent).Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum im Segment ClassifiedsMediaDas Segment Classifieds Media blieb im Geschäftsjahr 2018 erneutder Wachstumsmotor des Konzerns. Das Rubrikengeschäft verbuchte einendeutlichen Umsatzanstieg um 20,3 Prozent auf EUR 1.212,5 Mio. (Vj.:EUR 1.007,7 Mio.). Hierzu trug insbesondere die dynamischeEntwicklung bei den Job- und Immobilienportalen bei, die einErlöswachstum von 21,5 Prozent bzw. 29,4 Prozent erzielten.Organisch, also um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigt,lag der Umsatzanstieg des Segments bei 11,4 Prozent.Auch ergebnisseitig legte das Segment Classifieds Media deutlichzu. Das bereinigte EBITDA übertraf den Vorjahreswert mit EUR 487,2Mio. um 17,9 Prozent (Vj.: EUR 413,2 Mio.). Organisch belief sich derAnstieg auf 11,4 Prozent. Das Segment blieb mit einer bereinigtenEBITDA-Rendite von 40,2 Prozent weiter hochprofitabel. Der leichteRückgang im Vergleich zum Vorjahr (2017: 41,0 Prozent) warinsbesondere auf Investitionen in Marketing, Produkte undTechnologien sowie auf die Einbeziehung von Gesellschaften, derenRenditen unter dem Segmentdurchschnitt lagen, zurückzuführen.Das bereinigte EBIT im Segment Classifieds Media stieg um 12,7Prozent von EUR 361,0 Mio. auf EUR 406,7 Mio, organisch legte es um10,6 Prozent zu. Insbesondere aufgrund der erstmaligen Anwendung desneuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 stiegen die Ab- undZuschreibungen um 54,2 Prozent auf EUR 80,5 Mio. (Vj.: EUR 52,2Mio.).Das Segment News Media erzielte im Berichtszeitraum Umsatzerlösevon EUR 1.496,2 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert vonEUR 1.509,8 Mio. Die digitalen Angebote entwickelten sich erneuterfreulich und stehen inzwischen für 38,5 Prozent der Segmentumsätze(Vj.: 33,9 Prozent).Das bereinigte EBITDA des Segments News Media wuchs um 4,3 Prozentund belief sich auf EUR 228,2 Mio. (Vj.: EUR 218,8 Mio.). Organischlag es um 3,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mit einer bereinigtenEBITDA-Rendite von 15,3 Prozent lag das Segment leicht über dem Wertdes Vorjahreszeitraums (14,5 Prozent). Hervorzuheben in derEntwicklung des Segments sind zum einen national die mehr als einehalbe Million digitalen Abonnements bei BILD und WELT gemeinsam sowiezum anderen international das erwartungsgemäße Erreichen derGewinnschwelle von INSIDER Inc., der Muttergesellschaft von BUSINESSINSIDER.Gegenläufig zum bereinigten EBITDA sank das bereinigte EBIT imSegment News Media um 13,6 Prozent von EUR 182,9 Mio. im Vorjahr aufEUR 158,2 Mio. Hauptursache dafür waren die aufgrund der im Jahr 2018erstmaligen Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 um95,5 Prozent auf EUR 70,0 Mio. gestiegenen Ab- und Zuschreibungen(Vj.: EUR 35,8 Mio.). Das organische EBIT im Segment News Media gingim Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent zurück.Das Segment Marketing Media verzeichnete, im Wesentlichenkonsolidierungsbedingt, einen Umsatzrückgang um 12,4 Prozent auf EUR418,3 Mio. (Vj.: EUR 477,3 Mio.). Organisch stiegen die Erlöse um 2,1Prozent. In der Reichweitenvermarktung machten sich vor allem dieEffekte aus dem Verkauf von aufeminin im April 2018 bemerkbar. ImPerformance Marketing wirkte sich hingegen vor allem dieErstkonsolidierung von affilinet positiv aus.Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 89,6 Mio. blieb das Segment6,3 Prozent unter dem Vorjahreswert (EUR 95,6 Mio.). Organisch betrugder Rückgang 2,5 Prozent. Aufgrund der stärkeren Erlösrückgänge legtedie bereinigte EBITDA-Rendite auf 21,4 Prozent zu (Vj.: 20,0Prozent). Das bereinigte EBIT im Segment Marketing Media sank um 14,7Prozent von EUR 77,4 Mio. im Vorjahr auf EUR 66,0 Mio. Organischstieg das EBIT des Segments Marketing Media um 0,5 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum an.Der Umsatz im Segment Services/Holding verminderte sich imBerichtszeitraum um 11,5 Prozent auf EUR 53,7 Mio. (Vj.: EUR 60,7Mio.). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf EUR -67,0 Mio.(Vj.: EUR -81,7 Mio.). Das bereinigte EBIT im SegmentServices/Holding erhöhte sich auf EUR -103,0 Mio. (Vj.: EUR -117,4Mio.).Free Cashflow gesteigertAxel Springer erhöhte den frei verfügbaren Cashflow ohneBerücksichtigung von Effekten aus Immobilientransaktionen imBerichtszeitraum um 23,0 Prozent auf EUR 419,6 Mio. (Vj.: EUR 341,1Mio.). Die Nettoverschuldung nahm zum Geschäftsjahresende 2018aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 und der entsprechendenBerücksichtigung der Leasingverbindlichkeiten auf EUR 1.249,2 Mio. zu(31. Dezember 2017: EUR 1.020,2 Mio.). Zum Ende des Geschäftsjahres2018 verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommenelangfristige Kreditlinien in Höhe von EUR 1.047,0 Mio. (31. Dezember2017: EUR 835,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 44,5Prozent (31. Dezember 2017: 43,5 Prozent) auf hohem Niveau.Pressekontakt:Axel Springer SEJorg Keller+49 30 2591 77617jorg.keller@axelspringer.deOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell