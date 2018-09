Axel Springer investiert in die US-Wohnungs-Plattform Zumper

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Hamburg (ots) - Die amerikanische Mietwohnungs-Plattform Zumperhat sich in einer neuen Finanzierungsrunde (Series C) 46 MillionenUS-Dollar gesichert. Angeführt wurde die Runde vom BerlinerMedienkonzern Axel Springer. Das berichtet das Hamburger Magazin 'newbusiness' (www.new-business.de). Mit dem Geld will das Start-upseinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area um mindestens 50 neueMitarbeiter aufstocken. Die Immobilienplattform zählt bislang in denUSA landesweit 100 Beschäftigte, davon 60 in der Zentrale.Umsatzzahlen nennt die US-Firma zwar nicht, aber der Mitgründerund CEO Anthemos Georgiades erklärte, man habe die Erlöse in denvergangenen beiden Jahren verdreifacht. Neben der Erhöhung derMitarbeiterzahl will er das Serviceangebot auf der Website deutlichausbauen. Damit soll die Online-Wohnungsvermietung so einfach wieeine Hotelbuchung werden. Derzeit erscheinen bei Zumper rund eineMillion Angebote. Die Zahl der monatlichen Visits liegt bei achtMillionen. An der aktuellen Finanzierungsrunde waren neben AxelSpringer sieben weitere Investoren beteiligt.Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 0178-2319953scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell