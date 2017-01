Axel Springer: Das hört sich nicht gut an

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Die Anteilseigner vom Medienhaus Axel Springer mussten im vergangenen Jahr starke Nerven bewahren: Ihr Investment verlor per Saldo 11% an Wert. Auch langfristig lässt die Performance der Axel-Springer-Aktie zu wünschen übrig. Seit 2007 hat sich die Aktie faktisch nicht verändert. Real verloren Anleger also Jahr für Jahr Geld. Das Flagschiff von Axel Springer, die "Bild-Zeitung"...