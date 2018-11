Axel Springer hebt Jahresprognose für bereinigtes Ergebnis je Aktie an

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Starkes Digitalportfolio treibt Umsatz- undErgebniswachstum / Bereinigtes EBITDA übertrifft Vorjahreswert um14,4 Prozent / Umsatz steigt um 4,7 Prozent / Digitale Medien wachsenorganisch um 9,1 Prozent / Konzernerwartungen für 2018 bestätigtNach einem starken ersten Halbjahr erzielte Axel Springer auch imdritten Quartal 2018 kräftige Umsatz- und Ergebnissteigerungen. DasUnternehmen profitierte dabei von der anhaltend dynamischenEntwicklung der digitalen Geschäftsaktivitäten. Ihr Beitrag zumbereinigten Konzern-EBITDA stieg in den ersten neun Monaten auf 81,2Prozent (Vj.: 77,1 Prozent). Die digitalen Aktivitäten wuchsenorganisch um 9,1 Prozent und standen damit unter Berücksichtigung desseit Jahresbeginn angewandten Rechnungslegungsstandards zurUmsatzrealisierung (IFRS 15) für 69,2 Prozent des Konzernumsatzessowie für 85,3 Prozent der Werbeerlöse. Insgesamt stieg derKonzernumsatz im Berichtszeitraum auf EUR 2.326,0 Mio. und übertrafdamit den Vorjahreswert um 4,7 Prozent (Vj.: EUR 2.222,0 Mio.).Konsolidierungs- und währungsbereinigt nahmen die Konzernumsatzerlöseum 3,6 Prozent zu.Axel Springer steigerte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnisvor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten neunMonaten deutlich um 14,4 Prozent auf EUR 541,4 Mio. (Vj.: EUR 473,4Mio.). Organisch, d.h. bereinigt um Konsolidierungs- undWährungseffekte sowie Effekte aus der neuen Leasingbilanzierung gemäßIFRS 16, übertraf es den Vorjahreswert um 6,7 Prozent. Mit einerbereinigten EBITDA-Rendite von 23,3 Prozent (Vj.: 21,3 Prozent)verbesserte Axel Springer seine Ertragskraft auf hohem Niveau.Umsatz- und ergebnisseitig trugen vor allem die Classifieds Media(Rubrikenangebote) zur starken Geschäftsentwicklung in den erstenneun Monaten bei.Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE:"In den vergangenen Monaten haben wir strategisch und operativ unsereZiele erreicht. Wir investieren in Marken, Produkte und Technologie,treiben das internationale Wachstum voran und bleiben dabeihochprofitabel."Auf Basis der Neunmonatsergebnisse hebt der Vorstand seinePrognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie an: Für das Gesamtjahr2018 ist nun von einem Anstieg im mittleren einstelligenProzentbereich auszugehen; bisher wurde mit einem Anstieg imniedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Derorganische Anstieg ist nun im hohen einstelligen Prozentbereich zuerwarten, zuvor war er im mittleren bis hohen einstelligenProzentbereich prognostiziert. Daneben bleibt Axel SpringersGesamtjahresprognose für die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDAim Konzern unverändert. So wird weiterhin ein Anstieg derUmsatzerlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereicherwartet, der auch organisch erreicht werden soll. Das bereinigteEBITDA soll unverändert im niedrigen zweistelligen Prozentbereichsteigen und organisch im mittleren bis hohen einstelligenProzentbereich zunehmen.Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Konzerns erhöhte sich inden ersten neun Monaten um 3,9 Prozent auf 16.367 (Vj.: 15.745).Konzernüberschuss und Ergebnis je Aktie mit deutlichem PlusIn den ersten neun Monaten legte der Konzernüberschuss deutlich um51,4 Prozent auf EUR 247,4 Mio. zu (Vj.: EUR 163,4 Mio.). Hierzutrugen auch Sondereffekte bei, die fast ausschließlich auf dieVeräußerung von Anteilen an der aufeminin-Gruppe sowie auf dieÜbertragung des Berliner Axel-Springer-Hochhauses an den AxelSpringer Pensionstreuhandverein zurückgingen. Das Ergebnis je Aktieerhöhte sich von EUR 1,29 im Vorjahr auf EUR 2,11. Um Sondereffekteund Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen bereinigt wuchs derKonzernüberschuss um 5,0 Prozent auf EUR 256,7 Mio. (Vj.: EUR 244,4Mio.). Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg ebenfalls um 5,0Prozent auf EUR 2,08 (Vj.: EUR 1,98). Organisch belief sich derZuwachs auf 6,7 Prozent.Frei verfügbarer Cashflow wächst kontinuierlichAxel Springer steigerte den frei verfügbaren Cashflow (ohneBerücksichtigung von Effekten aus Immobilientransaktionen an denUnternehmensstandorten) in den ersten neun Monaten um 4,4 Prozent aufEUR 280,3 Mio. (Vj.: EUR 268,5 Mio.). Die Nettoverschuldung beliefsich zum 30. September 2018 auf EUR 1.317,4 Mio. (31. Dezember 2017:EUR 1.020,2 Mio.). Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren höhereLeasingverbindlichkeiten für die Anmietung der Axel-Springer-Passageund des Axel-Springer-Hochhauses aufgrund der erstmaligen Anwendungder neuen Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16. Von den im Mai 2018 aufEUR 1.500 Mio. erhöhten langfristigen Kreditlinien (31. Dezember2017: EUR 1.200 Mio.) waren zum 30. September 2018 EUR 347,5 Mio. inAnspruch genommen. Die Eigenkapitalquote summierte sich zum Ende desdritten Quartals auf 45,8 Prozent nach 43,5 Prozent im Vorjahr.Classifieds Media erneut stärkstes operatives SegmentDas Segment Classifieds Media erzielte in den ersten neun Monateneinen kräftigen Umsatzanstieg von 19,4 Prozent auf EUR 890,2 Mio.(Vj.: EUR 745,3 Mio.). Hierzu trugen neben einer operativenVerbesserung insbesondere bei den Jobportalen auchKonsolidierungseffekte vor allem aufgrund der Einbeziehung derfranzösischen Logic-Immo im Immobilienbereich und Universum bei denJobportalen bei. Organisch legte der Segmentumsatz um 10,8 Prozentzu. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich ebenfalls deutlich um 15,0Prozent auf EUR 353,5 Mio. (Vj.: EUR 307,6 Mio.). Organisch wuchs esum 8,0 Prozent. Mit einer bereinigten EBITDA-Rendite von 39,7 Prozent(Vj.: 41,3 Prozent) blieb das Segment Classifieds Media trotzInvestitionen in Marken, Produkte und Technologie, die vor allem imersten Halbjahr anfielen, hochprofitabel.Im Segment News Media konnten die Umsatzerlöse in den ersten neunMonaten mit EUR 1.089,6 Mio. annähernd auf Vorjahresniveau (EUR1.095,3 Mio.) gehalten werden. Deutliche Zuwächse verzeichneten dasSegment im internationalen Geschäft. Vor allem BUSINESS INSIDERentwickelte sich weiterhin dynamisch und trug maßgeblich zu einemkräftigen organischen Anstieg (23,9 Prozent) des bereinigtenSegment-EBITDA im internationalen Bereich bei. Insgesamt entsprachdas bereinigte EBITDA im Segment mit EUR 165,1 Mio. demVorjahreswert. Organisch lag es um 8,8 Prozent unter demVorjahreswert, den positive Sondereinflüsse, eine erfolgreicheBILD-Sonderausgabe im zweiten sowie starke Werbeerlöse im drittenQuartal angetrieben hatten. Die bereinigte EBITDA-Rendite desSegments blieb mit 15,1 Prozent stabil.Das Segment Marketing Media verzeichnete im Berichtszeitraum einenUmsatzrückgang von 8,9 Prozent auf EUR 306,8 Mio. (Vj.: EUR 336,8Mio.). Hier wirkten sich sowohl die Entkonsolidierung von aufemininab Ende April 2018 als auch die Einstellung der US-Aktivitäten vonBonial Ende 2017 aus. Bereinigt um Konsolidierungs- undWährungseffekte erhöhten sich die Umsatzerlöse um 1,3 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA des Segments wuchsdeutlich um 11,4 Prozent auf EUR 62,7 Mio. (Vj.: EUR 56,3 Mio.).Dieser Anstieg wurde von einer organischen Ergebnisverbesserung um8,9 Prozent, vor allem aus der Einstellung der US-Aktivitäten vonBonial, getragen. Die bereinigte EBITDA-Rendite im Segment MarketingMedia stieg von 16,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 20,4 Prozent.Pressekontakt:Axel Springer SE:Jorg KellerTel: +49 30 2591 77617jorg.keller@axelspringer.deOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell