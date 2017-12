Axel Springer hat den Wachstumskurs fortgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Liebe Leser,

AS blieb im 1. Halbjahr auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg um 6,9% auf rund 1,7 Mrd €. Durch höhere Abschreibungen und Sonderbelastungen ging der Gewinn allerdings mit 60,6% auf 0,95 € pro Aktie zurück. Operativ lief es dagegen hervorragend. Das EBITDA verbesserte sich um 16,2% auf 317,2 Mio €. Dieser deutliche Anstieg ist vor allem auf die Bezahl- und Rubrikenangebote zurückzuführen. Die frühzeitige Umstrukturierung hat sich bezahlt gemacht. Während die Konkurrenz immer noch schwer mit dem Strukturwandel in der Medienbranche zu kämpfen hat, verdient AS den Großteil seines Umsatzes bereits im digitalen Geschäft.

Übernahme bestätigt die Wachstumsstrategie im Internet

Um diesen profitablen Wachstumskurs weiter zu forcieren, setzt Springer nicht nur auf organisches, sondern auch auf externes Wachstum. Zuletzt wurde die französische Mediengesellschaft Concept Multimédia zu einem Kaufpreis von 105 Mio € übernommen. Das Unternehmen betreibt ein interaktives Immobilienportal in Frankreich sowie weitere Plattformen zur Vermittlung von Luxus- und Neubauimmobilien.

Die Kernmarke heißt Logic-immo.com und erreichte im Januar 2017 rund 2,9 Mio Nutzer. Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der französischen Kartellbehörde, wird aber voraussichtlich noch im laufenden Geschäftsjahr genehmigt werden. Mit der Übernahme bestätigt AS seine Wachstumsstrategie im Internet. Dabei entfernt sich der Konzern immer weiter vom klassischen Verlagsgeschäft. Springer entwickelt sich zu einem internationalen Multimedia-Konzern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.