Axel Springer dementiert Pläne zur Kapitalerhöhung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer hat die in einem Medienbericht kolportierten Pläne zur Aufstockung des Kapitals dementiert.



Es gebe weder Pläne noch würden solche Schritte geprüft, hieß es von dem Unternehmen am Montag auf Nachfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die vom "Manager Magazin" vorab aus der Donnerstagsausgabe (per 22. März) zitierten Aussagen von Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner hätten sich lediglich auf die abstrakte Möglichkeit bezogen, Kapitalerhöhungen durchzuführen, sagte eine Unternehmenssprecherin./ajx/jha/