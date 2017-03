Axel Springer baut Position als Europas führender Digitalverlag weiter aus

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Konzernziele 2016 erreicht / Umsatz steigtorganisch um 4,1 Prozent / EBITDA mit plus 6,5 Prozent am oberen Endeder Prognose / Digitale Medien steigern Erlöse organisch um 10,7Prozent / Weltweit umsatzstärkstes Rubrikenportfolio /Dividendenvorschlag auf EUR 1,90 je Aktie angehoben / Für 2017Anstieg des EBITDA und des bereinigten Ergebnisses je Aktie immittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartetAxel Springer hat seine strategischen und wirtschaftlichenPrioritäten im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich umgesetzt und seineKonzernziele erreicht. Mit zielgerichteten Investitionen in dasorganische Wachstum der digitalen Geschäftsmodelle und ergänzendenAkquisitionen baute der Konzern seine Position als Europas führenderdigitaler Verlag weiter aus. Die digitalen Aktivitäten gewannen dabeiweiter an Gewicht: Im Berichtsjahr erwirtschafteten sie 67,4 Prozentdes Konzernumsatzes, 84,8 Prozent der Werbeerlöse und 72,5 Prozentdes Konzern-EBITDA. Konsolidierungs- und währungsbereinigt stiegendie Umsatzerlöse der digitalen Medien um 10,7 Prozent.Durch das kräftige organische Wachstum der digitalenGeschäftsmodelle legte der Konzernumsatz konsolidierungs- undwährungsbereinigt um 4,1 Prozent zu. Der berichtete Konzernumsatz lag2016 trotz erheblicher Entkonsolidierungseffekte stabil aufVorjahresniveau. Das EBITDA erreichte mit einem kräftigen Plus von6,5 Prozent das obere Ende der Prognose. Das bereinigte Ergebnis jeAktie erhöhte sich um 8,5 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat werdender Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 eine Erhöhung derDividende auf EUR 1,90 je Aktie (Vj.: EUR 1,80) vorschlagen.Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE:"In einem erfolgreichen Jahr 2016 haben wir weiter in Wachstuminvestiert und unsere Position als Europas führender Digitalverlagweiter ausgebaut. Diese Strategie zahlt sich aus: Axel Springerverfügt heute über das weltweit umsatzstärkste Rubrikenportfolio miteiner großen Zahl marktführender Angebote. Gleichzeitig sehen wir ineiner sich rapide verändernden Welt hohen Bedarf an Orientierung undVerlässlichkeit, die nur starke Medienmarken bieten können. In diesemJahr wollen wir die Potenziale unserer Aktivitäten noch besserausschöpfen und den Fokus auf weitere Ertragssteigerungen richten."Darüber hinaus trieb das Unternehmen das Wachstum derRubrikenangebote voran und stärkte die Position der Bezahlangebote.Axel Springer investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr wieangekündigt in die Weiterentwicklung seiner digitalenWachstumsprojekte BUSINESS INSIDER und UPDAY sowie in die weitereExpansion der US-Aktivitäten der Bonial-Gruppe. Im Geschäftsjahr 2017zielt Axel Springer vorrangig auf eine weitere Stärkung derErtragskraft. Das Unternehmen wird sich daher in erster Linie daraufkonzentrieren, die Potenziale der neu erworbenen und bestehendenGeschäfte optimal zu nutzen und Synergien zu heben.Erstmalig veröffentlicht Axel Springer Mittelfristziele für dasSegment Bezahlangebote. Der Konzern geht davon aus, dass sich dasEBITDA in den Jahren 2017 bis 2019 bei leicht rückläufigen Umsätzenstabil entwickeln wird (EUR 205 Mio. - EUR 225 Mio.).Die Ergebnisse im Detail: Konzern steigert EBITDA deutlichAxel Springer erreichte mit EUR 3.290,2 Mio. Konzernumsatzerlöseauf Vorjahresniveau (EUR 3.294,9 Mio.) und erfüllte damit seineunterjährig konkretisierte Umsatzprognose. Die Entwicklung war vorallem von Entkonsolidierungseffekten geprägt, unter anderem aus derEinbringung der Schweizer Aktivitäten in die Ringier Axel SpringerSchweiz AG. Um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigt legteder Konzernumsatz um 4,1 Prozent zu. Das Unternehmen steigerte dasEBITDA um 6,5 Prozent auf EUR 595,5 Mio. (Vj.: EUR 559,0 Mio.). Damiterreichte es das obere Ende der Prognose für das Gesamtjahr. DieEBITDA-Rendite verbesserte sich auf hohem Niveau von 17,0 Prozent auf18,1 Prozent. Umsatz- und ertragsseitig profitierte Axel Springererneut insbesondere von dem kräftigen Wachstum der Rubrikenangebote.Der Konzernüberschuss erhöhte sich im abgelaufenen Berichtsjahr um47,7 Prozent auf EUR 450,0 Mio. (Vj.: EUR 304,6 Mio.). Darausresultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 3,94 (Vj.: EUR 2,50). Der umSondereffekte und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen bereinigteKonzernüberschuss verbesserte sich auf EUR 299,9 Mio. (Vj.: EUR 279,3Mio.) und legte damit um 7,4 Prozent zu. Das bereinigte Ergebnis jeAktie stieg um 8,5 Prozent auf EUR 2,41 gegenüber EUR 2,22 imVorjahr. Damit erfüllte Axel Springer die Erwartung für dasGesamtjahr.Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich durch denweiteren organischen Ausbau des Digitalgeschäfts sowie durchAkquisitionen von 15.023 auf 15.323.Prognose 2017: Zuwachs bei Umsatz und EBITDAFür das Geschäftsjahr 2017 rechnet der Konzern mit einem Anstiegder Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dergeplante Anstieg der Werbeerlöse wird den leichten Rückgang derVertriebserlöse und der übrigen Erlöse voraussichtlichüberkompensieren. Für das EBITDA und das bereinigte Ergebnis je Aktiewird ein Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereicherwartet.Die Erlöse im Segment Rubrikenangebote werden voraussichtlich einWachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zeigen,überwiegend bedingt durch organisches Wachstum. Der Umsatz im SegmentBezahlangebote wird voraussichtlich ungefähr auf Vorjahresniveauliegen. Für das Segment Vermarktungsangebote erwartet der KonzernWachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligenProzentbereich. Für das Segment Services/Holding geht der Konzernaufgrund rückläufiger Druckereierlöse sowie geringerer Mieterlöse imZusammenhang mit dem Verkauf von Gebäudeteilen am Standort Hamburgvon einem deutlichen Rückgang der Erlöse aus.Das EBITDA in den Segmenten wird sich voraussichtlich analog zuden Gesamterlösen der Segmente entwickeln.Organische Wachstumsdynamik der digitalen Medien hält anDas Wachstum des Konzerns wurde maßgeblich von der zunehmendenBedeutung der digitalen Geschäftsmodelle getrieben. IhrePro-forma-Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr um 7,7 Prozent auf EUR2.216,5 Mio. (Vj.: EUR 2.057,2 Mio.). Konsolidierungs- undwährungsbereinigt verzeichneten die digitalen Medien ein organischesWachstum von 10,7 Prozent.Gleichzeitig investierte Axel Springer im abgelaufenenGeschäftsjahr weiter in den Ausbau seines Auslandsgeschäfts. Miteinem Anteil von 47,5 Prozent (Vj.: 47,8 Prozent) erwirtschaftete derKonzern nahezu die Hälfte seines Umsatzes in den internationalenMärkten. Insgesamt lagen die Auslandsumsatzerlöse 2016 mit EUR1.564,3 Mio. leicht unter dem Vorjahr (EUR 1.573,5 Mio.). DerRückgang ist auf die Entkonsolidierung der Schweizer Aktivitäten imZuge der gemeinsam mit Ringier erfolgten Gründung des UnternehmensRingier Axel Springer Schweiz AG zurückzuführen.Die Werbeerlöse verbesserten sich im Geschäftsjahr um 5,5 Prozentauf EUR 2.223,1 Mio. (Vj.: EUR 2.107,6 Mio.). Dieser Anstieg basiertevor allem auf dem Wachstum der Rubriken- und Vermarktungsangebote.Gleichzeitig gewannen die digitalen Aktivitäten weiter an Gewicht.Sie generierten 84,8 Prozent der gesamten Werbeerlöse (Vj.: 80,4Prozent). Die Vertriebserlöse verzeichneten einen Rückgang von 10,4Prozent auf EUR 646,9 Mio. (Vj.: EUR 721,7 Mio.), der vor allem aufKonsolidierungseffekte zurückzuführen war. Konsolidierungs- undwährungsbereinigt belief sich der Rückgang auf 3,5 Prozent. Auch dieübrigen Erlöse verringerten sich aufgrund von Konsolidierungseffektenum 9,8 Prozent von EUR 465,7 Mio. auf EUR 420,2 Mio. Konsolidierungs-und währungsbereinigt verzeichneten die übrigen Erlöse einen Zuwachsvon 5,0 Prozent.Marktführendes Rubrikengeschäft bleibt WachstumstreiberMit starken Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis blieben dieRubrikenangebote auch im Geschäftsjahr 2016 der Wachstumsmotor desKonzerns. Die Erlöse des Segments stiegen um 16,8 Prozent auf EUR879,5 Mio. (Vj.: EUR 753,1 Mio.). Damit verfügt Axel Springer überdas umsatzstärkste Rubrikengeschäft weltweit. Neben einem kräftigenorganischen Wachstum, insbesondere bei den Stellenportalen, trugenhierzu auch Konsolidierungseffekte aus strategischen Akquisitionenbei, etwa aus der Einbeziehung von Immowelt, Land & Leisure sowieTraum-Ferienwohnungen. Alle drei Kategorien - Stellen, Immobilien undGeneralisten/Sonstige - verbuchten im Berichtsjahr zweistelligeZuwachsraten.Das EBITDA des Segments erhöhte sich deutlich um 16,3 Prozent aufEUR 354,6 Mio. (Vj.: EUR 305,0 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungs-und Währungseffekte lag das EBITDA-Wachstum bei 11,5 Prozent. Miteiner EBITDA-Rendite von 40,3 Prozent (Vj.: 40,5 Prozent) blieb dasSegment hochprofitabel. Dabei erreichten die Stellenportale eineEBITDA-Rendite von 42,9 Prozent, die Immobilienportale von 44,9Prozent und der Bereich Generalisten/Sonstige verbesserte sich auf32,7 Prozent.Im Segment Bezahlangebote forcierte Axel Springer imBerichtszeitraum die kanal- und länderübergreifende Etablierungjournalistischer Inhalte und Formate. Dabei machte der Konzern sowohlbei der Gewinnung zahlender Abonnenten für die Digitalangebote vonBILD und WELT als auch bei der internationalen Expansion des Segmentsmit Angeboten wie BUSINESS INSIDER, POLITICO und UPDAY deutlicheFortschritte. So erhöhte sich die Abonnentenzahl der digitalen BILDund WELT zum Ende Dezember 2016 auf insgesamt 421.002 (+9,6 Prozentggü. Dezember 2015). Zudem erreichte BUSINESS INSIDER 2016 erstmalsweltweit mehr als 100 Millionen Nutzer in einem Monat. ImGesamtkonzern stieg die Zahl der Videoabrufe auf den digitalenPlattformen auf durchschnittlich rund 2,7 Milliarden pro Monat.Die Bezahlangebote erwirtschafteten einen Umsatz von EUR 1.481,6Mio. (Vj.: EUR 1.582,2 Mio.). Der Rückgang um 6,4 Prozent isthauptsächlich auf die Entkonsolidierung der Schweizer Aktivitätenzurückzuführen. Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte lagder Umsatz um 1,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zugleichentwickelten sich die digitalen Medien der Bezahlangebote mit einemorganischen Wachstum von 14,7 Prozent besonders dynamisch.Aufgrund der erheblichen Wachstumsinvestitionen verminderte sichdas EBITDA des Segments erwartungsgemäß auf EUR 214,4 Mio. (Vj.: EUR223,2 Mio.). Bereinigt um die Investitionen in BUSINESS INSIDER undUPDAY sowie die Konsolidierungseffekte aufgrund der Einbeziehung voneMarketer stabilisierte sich das EBITDA und lag leicht über demVorjahr. Die EBITDA-Rendite des Segments belief sich auf 14,5 Prozent(Vj.: 14,1 Prozent).Bei den Vermarktungsangeboten lag der Fokus auf der weiterenInternationalisierung des Geschäfts, insbesondere auf dem Ausbau derUS-Aktivitäten der Bonial-Gruppe. Der Umsatz des Segments war imGeschäftsjahr ausschließlich aufgrund von Entkonsolidierungseffektenaus der in 2015 erfolgten Veräußerung von Talpa Germany und SmartAdServer sowie dem Verkauf von Smarthouse Media im Berichtsjahrrückläufig. Er belief sich auf EUR 856,2 Mio. und lag damit 2,6Prozent unter dem Vorjahr (EUR 878,9 Mio.). Konsolidierungs- undwährungsbereinigt erzielte das Segment ein Umsatzwachstum von 7,5Prozent.Das EBITDA verzeichnete einen Rückgang um 6,6 Prozent auf EUR 82,2Mio. (Vj.: EUR 88,0 Mio.), der ebenfalls maßgeblich aufKonsolidierungs- und Währungseffekte beruhte. Bereinigt um dieseEffekte lag das EBITDA leicht über dem Vorjahresniveau (+0,7Prozent). Die EBITDA-Rendite ging leicht auf 9,6 Prozent zurück (Vj.:10,0 Prozent).Im Segment Services/Holding verminderte sich der Umsatz imBerichtsjahr marktbedingt um 9,7 Prozent auf EUR 72,9 Mio. (Vj.: EUR80,7 Mio.). Das EBITDA verbesserte sich leicht von EUR -57,1 Mio. imVorjahr auf EUR -55,7 Mio.Solide Finanzlage zur Realisierung weiteren WachstumsDer frei verfügbare Cashflow belief sich im Berichtszeitraum aufEUR 270,5 Mio. und lag damit um 9,8 Prozent unter dem Vorjahr (EUR299,8 Mio.). Die Nettoverschuldung belief sich zum 31. Dezember 2016auf EUR 1.035,2 Mio. gegenüber EUR 1.066,6 Mio. zum Jahresende 2015.Der Konzern verfügte zum Ende des Jahres 2016 über nicht in Anspruchgenommene kurz- und langfristige Kreditlinien in Höhe von EUR 840,0Mio. (31. Dezember 2015: EUR 902,0 Mio.). 